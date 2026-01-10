Para cumplir con el acuerdo y evitar la instalación de comercio informal en el Centro Histórico, este viernes autoridades del gobierno capitalino desmantelaron puestos en perímetros A y B.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que este viernes 9 de enero, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), en coordinación con la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizó recorridos de supervisión en calles de los perímetros A y B del Centro Histórico para verificar el cumplimiento de la no instalación de comercio en vía pública.

Durante los recorridos se detectó la instalación de puestos semifijos y móviles sobre banquetas y vialidades que obstruían la movilidad peatonal y vehicular, por lo que se procedió a su retiro y a la recuperación del espacio público.

Foto: Especial

En la calle Manuel Peña y Peña se retiró un puesto semifijo dedicado a la venta de vapeadores, asegurando más de 5 mil unidades y desmantelando la estructura. Durante el operativo, personal de la Policía Auxiliar detuvo a un masculino de 26 años que portaba dos armas de fuego y presunta droga, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Señaló que los vapeadores fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México para su disposición final.

Asimismo, en distintos puntos como Vidal Alcocer, Eje 1 Norte, República de Costa Rica, Nicaragua, Argentina y Apartado, se retiraron puestos, comercio irregular, estructuras y rejillas que impedían el libre tránsito, además de solicitar al comercio establecido el retiro de lonas que obstruían la visibilidad de las cámaras del C5.

