Comerciantes y empresarios establecidos de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron un desbordamiento de vendedores ambulantes, principalmente en la calle Génova, lo que representa una competencia desleal y una disminución en sus ventas, pues tapan la visibilidad de sus negocios.

Aseguran que esta situación no es apta para recibir a los turistas que se espera lleguen a la zona con motivo de la Copa Mundial de la FIFA que se realiza este 2026.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que hay alrededor de 100 comerciantes informales en la calle de Génova, a la altura de Liverpool, Londres y Hamburgo, principalmente.

Están ubicados con mesas, sombrillas y carritos de manera paralela sobre este pasaje, tapando la visibilidad de los negocios establecidos, que van, principalmente, desde tiendas de ropa, tenis, comida, bares y restaurantes.

Sólo en la calle de Génova, desde Liverpool hasta Londres, este diario pudo contabilizar alrededor de 50 vendedores ambulantes colocados con mesas, sillas y desbordados hasta en carritos.

Venden desde dulces, fruta, productos chinos, pijamas, mamelucos, fundas de celulares y accesorios tecnológicos. Además, ofertan perfumes, lociones, libros, gorros de Navidad, ropa para el frío, entre otros.

Desde Londres hasta Hamburgo, en el mismo pasaje, los productos que se ofrecen llegan a ser hasta de marihuana, como pipas, papeles para cigarrillos, encendedores, ropa alusiva, entre otras.

En todo el lugar, los vendedores ambulantes tapan las entradas de restaurantes y tiendas de ropa, así como de conveniencia.

“Desde que se pusieron aquí, que ya estaban, pero desde el año pasado empezaron a llegar más, obviamente las ventas han bajado, se ha vuelto más inseguro y se nos complica más atraer clientes”, comentó Luis, un mesero de una tienda donde se venden desde cervezas hasta tacos de carne.

Un vendedor ambulante comentó que a principios de este año fueron reubicados de la Glorieta de los Insurgentes hacia la calle de Génova, pues las autoridades capitalinas alegaron que esa zona tendría una remodelación. “Nos dijeron que era necesario, básicamente”.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa, Rafael Saavedra, indicó que desde el año pasado los informales se distribuyen en turnos de mañana, tarde, noche y madrugada, lo que los afecta en ventas por la percepción de inseguridad que generan.

“Se instalaron en la Zona Rosa, entonces, pues, así con precisión no nos han dicho cuándo los van a quitar, es algo que ha quedado pendiente, pero sí ha sido un clamor de nuestra parte que los limiten, que los regulen, que los retiren. Esperemos que suceda antes del Mundial porque si no con todas las remodelaciones se va a seguir viendo igual”, subrayó.

Comentó que la presencia de estos puestos ambulantes generan una competencia desleal para los negocios con giro de comida, ropa y artículos tecnológicos.

Rafael Saavedra indicó que las grandes cadenas comerciales ubicadas en la zona tienen que pagar el mismo precio de renta contra los informales, quienes no pagan y, además, ofertan los productos a una tercera parte del precio oficial.

El presidente de los comerciantes refirió que, a pesar de que ya fueron escuchados para la reconfiguración de la zona con el Proyecto Integral Plan Zona Rosa, aún no hay respuesta para la liberación de los comerciantes que, además, “dejan las calles sumamente sucias”.

Este diario buscó la postura de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no se obtuvo respuesta.