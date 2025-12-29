“Si bien Zona Rosa se caracteriza por ser un espacio con una dotación de áreas verdes, es importante otorgar a los habitantes espacios destinados al esparcimiento, recreación y descanso”, señala el Plan Maestro Zona Rosa, presentado en 2022 por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis), entonces Seduvi.

El documento indica que el modelo de planeación de la Zona Rosa busca rescatar el valor arquitectónico de la zona a través de sus construcciones.

Pero, ¿en qué consiste el Proyecto Integral Plan Zona Rosa?

El plan contempla una inversión superior a 6 millones de pesos, autorizados por el Comité Técnico del Plan Maestro Zona Rosa.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa, Rafael Saavedra, explicó que el proyecto fue diseñado mediante una serie de reuniones entre habitantes y empresarios, en las que se definieron los perfiles y acciones prioritarias.

Detalló que se atenderá la infraestructura y equipamiento urbano, con mantenimiento general en calles, jardineras y la instalación de módulos de turismo.

Asimismo, se llevará a cabo la rehabilitación de fachadas de algunos inmuebles catalogados.

Recordó que la Glorieta de los Insurgentes también será objeto de una renovación cultural, la cual inició el año pasado con la liberación de vendedores ambulantes.

El proyecto incluye además el desarrollo de dos pasajes semipeatonales en las calles de Oxford y Amberes, siendo esta última donde las obras iniciaron recientemente.

También se contempla la rehabilitación de la iluminación, banquetas y el reencarpetamiento de vialidades.

Finalmente, el dirigente empresarial señaló que se recuperarán alrededor de 45 esculturas, las cuales serán distribuidas en todo el polígono de la Zona Rosa.

