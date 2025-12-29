El 2 de junio y el 27 de septiembre, Yanina, habitante de la colonia Ejército de Oriente ISSSTE II, alcaldía Iztapalapa, perdió “todo, todo lo que se puedan imaginar”, y hasta la fecha, dice, no le han pagado por sus pérdidas, aunque su vivienda está censada en rojo por el Operativo Tlaloque 2025.

Señaló que las lluvias le echaron a perder su refrigerador, sala, cocina integral, muebles, “todo, todo, toda la planta baja, camas”, y aún no ha podido recuperar estas pérdidas.

“Y, como en todo, ya sabes que aquí los que se llevan la mejor parte son los que menos daños tuvieron, los que no les pasa nada. Todavía no me puedo comprar ni mi sala, tuvimos que pedir prestadas estas sillas”, relató.

Rosario, quien vive a unas casas de distancia y quien también fue censada en rojo el 2 de junio, aseguró que hasta la fecha “el gobierno no se ha hecho responsable”.

Comentó que perdió todo lo de la planta baja y para comprar una sala como la que se le mojó y se le echó a perder tendría que pagar 30 mil pesos que no tiene.

Maité, habitante de la calle Lanceros de Oaxaca, denunció que los ajustadores de la aseguradora “no hicieron bien su trabajo”, pues acusó que perdió todo, desde su tele, su mercancía, la de su hija, su cama, sala, refrigerador, hasta el piso, y sólo le dieron 32 mil pesos, “cuando hubo unos que hasta 150 mil les dieron, no sabemos en qué se basaron”.

Actualmente, con sus ahorros, remodela su casa tras cinco meses de la tormenta en que lo perdió todo.

El Gobierno capitalino, a través de la aseguradora, tiene pendientes los pagos por los daños que dejaron las cuatro lluvias más intensas del año en al menos 846 viviendas, sin que hasta ahora exista una fecha para cubrir todas las indemnizaciones, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

La dependencia indicó que hasta el momento ha desembolsado 23 millones 341 mil 146.62 pesos por los pagos de los daños registrados por estas precipitaciones.

A través de solicitudes vía trasparencia, la secretaría detalló que estas afectaciones corresponden a las lluvias registradas los días 10 de agosto, 31 de julio, 2 y 27 de septiembre.

Maité está remodelando su casa, ubicada en la calle Lanceros de Oaxaca, con sus ahorros, porque, según contó, le pagaron muy poco por los daños. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Precisó que Seguros Azteca Daños S.A. de C.V. es la aseguradora encargada de indemnizar a las familias afectadas por estas lluvias.

También se solicitó el balance de pagos de las lluvias del pasado 2 de junio, que según la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana dejó 736 viviendas afectadas en algún grado, y la petición no fue contestada.

Respecto a las lluvias del 31 de julio, señaló la Secretaría de Finanzas, el Despacho de Ajuste de la aseguradora reportó 27 viviendas afectadas en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, las cuales no han sido indemnizadas.

Aseguró que, para las lluvias del 10 de agosto, el Despacho de Ajuste reportó un total de 2 mil 115 viviendas afectadas, las cuales están ubicadas en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Álvaro Obregón, de las cuales fueron indemnizadas mil 999.

Por estas afectaciones, precisó, la aseguradora pagó un total de 23 millones 341 mil 146.62 pesos.

En cuanto a las del 2 de septiembre, refirió, el Despacho de Ajuste reportó 703 viviendas afectadas en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, a las que no se les ha pagado.

Informó que por las lluvias del pasado 27 de septiembre aún no se conoce el número de familias afectadas, pero refirió que están ubicadas en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

La SAF explicó que los pagos que no se han realizado es porque el Despacho de Ajuste de Seguros Azteca Daños S.A. de C.V. no ha emitido los cheques de indemnización, debido a que se deben cumplir los dictámenes emitidos por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Protección Civil de las demarcaciones para indicar las causas de las inundaciones.

La secretaría refirió que tampoco se tiene conocimiento de cuándo quedarán liquidados.

Rosario señaló que su casa fue censada en rojo por el Operativo Tlaloque, pero no ha recibido ayuda. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL