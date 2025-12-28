La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo año se destinarán más de 2 mil millones de pesos en obras de drenaje para evitar inundaciones, únicamente en Iztapalapa, una de las demarcaciones más afectadas por las lluvias en el año que está por concluir.

Durante un evento en la colonia El Paraíso, donde deseó un feliz año nuevo y encabezó la entrega de juguetes y cobijas a la población, la mandataria capitalina realizó un recuento de más de 2 mil 26 obras iniciadas este año, con las que la Ciudad de México recibirá el 2026.

“Vamos a recibir en unos días el año 2026, con más de 2 mil 26 obras para la Ciudad de México, esto es muy importante que se conozca y se difunda”, expresó.

Lee también Renovación, la apuesta para la planta de asfalto de CDMX

Entre los proyectos destacados se encuentra el arranque de la construcción de 14 Utopías, así como de la Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero, el mejoramiento de albergues para migrantes y la construcción de 300 caminos seguros.

Asimismo, indicó que se encuentran en proceso 120 obras en mercados públicos, la conclusión de 100 Parques Alegría, la rehabilitación de 26 módulos de vigilancia y la pavimentación de 62 kilómetros de vialidades en toda la ciudad.

Brugada señaló que actualmente están en construcción la Universidad de las Artes, nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Hospital para la Policía de la CDMX. Además, se avanza en la construcción de 34 kilómetros de caminos seguros a lo largo de la Calzada de Tlalpan y en la modernización del Tren Ligero.

Lee también Más de mil conductores enviados a El Torito en CDMX durante fiestas decembrinas; refuerzan alcoholímetro

La mandataria también informó que los trabajos de iluminación del Centro Histórico presentan un avance del 50% y adelantó la instalación de iluminación artística en la zona. A ello se suma la construcción de un camino seguro del Aeropuerto a Insurgentes y otro sobre Eje Central, dentro del Centro Histórico.

En materia de agua, la jefa de Gobierno destacó que se desarrollan 310 obras para rehabilitar pozos de agua, además de 34 obras de líneas de distribución, 10 kilómetros de colectores y la construcción de 100 pozos de absorción, como parte del programa de Acupuntura Hídrica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL