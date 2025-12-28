Tras 80 años de operación, la planta productora de mezclas asfálticas de la Ciudad de México, que genera en promedio 700 mil toneladas al año y son utilizadas por la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías para el proceso de bacheo y atención de vías primarias y secundarias de la capital, entrará en un proceso de renovación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Reyes Martínez Cordero, director general de dichas instalaciones, informó que en 2026 el Gobierno de la Ciudad de México invertirá en nueva maquinaria con un costo promedio de 200 millones de pesos.

La infraestructura otorgará tecnología que estará ubicada en el mismo sitio donde opera actualmente, en avenida Imán, alcaldía Coyoacán, para consolidar el proceso de reciclado en el desarrollo de mezclas e incrementar su capacidad de producción.

Reyes Martínez, director general de la planta, señaló que se busca dejar de usar cantera y abonar al cuidado del medio ambiente. Fotos: de Fernanda Rojas. El Universal

Con la nueva maquinaria se prevé se elaboren mezclas con 30% o hasta 40% de producto reciclado, el mismo que se retira de vialidades que presentan daños y que son sometidos a un nuevo procedimiento para ser reutilizados.

Lo anterior está encaminado a dejar de seguir utilizando cantera, que es un recurso natural, y abonar al cuidado ambiental.

“Con la planta que venga utilizaremos 40% de reciclado. Lo que buscamos es dejar de explotar las minas. Volver a utilizar y dejar de estar explotando los bancos de piedra. Ahorita estamos utilizando material de las minas que están en el Estado de México, Texcoco o Tecámac”, expuso.

Nueve equipos han conformado la planta de mezclas, de los cuales siete han sido dadas de baja. A la fecha operan equipos que datan de 2017 y 2020, los cuales son piezas norteamericanas de gran tecnología.

El director de la planta expuso que se elaboró una mezcla prototipo con el hule de 200 llantas. El resultado fue un total de 400 toneladas de asfalto que se vertió en una vialidad secundaria de la Ciudad de México.

“La idea es poder aprovechar las llantas que existen en la Ciudad de México y que ya no sabemos dónde ponerlas”, resaltó.

Actualmente, la mezcla templada utilizada entre 10% o 20% de material reciclado, el cual proviene del pavimento. Fotos: de Fernanda Rojas. El Universal

“Podríamos reciclar 40% y poder utilizar el hule de llanta, que nos ayudaría mucho a usar ese material que no sabemos qué hacer con él, porque lo desecha la gente, ya no lo utiliza. Entonces, hay de alguna manera un beneficio ambiental, porque aprovechamos esas llantas que ya no estarían tirando”, dijo.

Tipo de mezclas

El funcionario explicó que existen dos tipos de mezclas que elabora la planta, la conocida “templada”, que es un diseño especial para la Ciudad de México, enfocada para soportar el transporte que circula en la capital del país y que responde a la cantidad de vehículos que transitan por la urbe y a los hundimientos diferenciales que se presentan en distintas zonas, además de las lluvias atípicas registradas este año que abonaron al rompimiento y surgimiento de los baches.

“Es el tipo de mezcla que utilizamos casi en todas las vialidades”, puntualizó.

Dijo que a la fecha las mezclas templadas son elaboradas con materiales reciclados; un estimado de entre 10% y 20% del pavimento que se retira de las vialidades es reutilizado para el diseño de nuevo producto, a través de un procesamiento con el que se obtiene un polvo fino que, sumado a la grava, permite la elaboración de nuevo asfalto a verter.

El procesamiento para obtener un polvo fino, sumado a la grava, permite la elaboración de nuevo asfalto, explicó funcionario. Fotos: de Fernanda Rojas. El Universal

También se encuentran las mezclas modificadas con polímeros, que son utilizadas en proyectos muy especiales, como asfalto para puentes o vialidades extremadamente circuladas.

Explicó que la planta de asfalto produce un promedio de 700 mil toneladas al año, de las cuales 70% son para la Secretaría de Obras y Servicio y 30% para las alcaldías de la capital, principalmente.

Indicó que entre las alcaldías con mayor petición de mezcla son Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco.

Del total de producción de este año, es decir, de las 700 mil que se fabricaron, cerca de 400 mil se utilizaron para bachear la capital y enfrentar las lluvias de este año de abril a julio, a través del programa Bachetón que puso en marcha el Gobierno capitalino.

Proceso

Detalló que la planta de asfalto se ha preocupado por mejorar e incrementar el proceso de reciclaje, además que desde 2017 trabaja con gas natural. “Ninguna otra planta trabaja con gas natural, sólo nosotros. Los demás con diesel o un combustible alterno. Después de 2012 se buscó la manera de no dañar el medio ambiente, en hacer mezclas templadas”, indicó.

Explicó que la temperatura promedio que se utiliza es de 130 grados, cuando la competencia utiliza entre 170 y 180 grados.

“La mayoría de las mezclas calientes se hacen de 170 a 180 grados. Nosotros, por normatividad, tuvimos que buscar la manera de bajar esas temperaturas y hacemos mezclas de 130 grados máximo. Entonces, tienes 30 o hasta 50 grados menos, lo cual evita que haya muchas emisiones al medio ambiente”, puntualizó Martínez Cordero.

También la planta cuenta con un laboratorio propio que permite darle seguimiento a la materia prima que se utiliza y verificar que se encuentre en el estado correcto para su uso.

“Se están llevando pruebas para saber que la mezcla está en condiciones para poder salir. Si no cumpliera, no sale al mercado. Incluso, después de ya tendida, se le da un seguimiento. Sacamos muestreos de cómo quedó tendido y para saber si cumplió con la normatividad del tendido o el proceso constructivo”, explicó el funcionario.

Refirió que otro de los beneficios es que esta planta permite regular los procesos en el mercado, ya que el promedio de abasto es de 700 mil toneladas, cuando la competencia, a través de cuatro a cinco plantas privadas que existen, arrojan cada una entre 150 o 250 mil toneladas al año.

