A lo largo del año 2025, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindaron apoyo oportuno a 40 personas que se encontraban en situación de riesgo en distintos espacios públicos de la capital, mediante acciones de diálogo, contención y acompañamiento, con el objetivo de preservar su integridad física.

De acuerdo con información oficial, las intervenciones se realizaron en puentes peatonales y vehiculares, edificios y vialidades, donde las y los policías actuaron conforme a protocolos especializados que priorizan la protección de la vida, el respeto a los derechos humanos y la atención empática a personas que atraviesan crisis emocionales.

El registro institucional indica que las alcaldías con mayor número de atenciones fueron Álvaro Obregón, con 12 casos, e Iztapalapa, con seis. Les siguieron Tlalpan, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, con cuatro intervenciones cada una, así como Benito Juárez, con tres. Además, se reportaron dos apoyos en Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y uno en Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tláhuac, respectivamente.

En cuanto a los agrupamientos que participaron en estas acciones, la Policía de Sector atendió 18 casos, seguida de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), con 17 intervenciones. También participaron elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, del ERUM y de la Policía Auxiliar, quienes actuaron de manera coordinada para brindar atención integral a las personas en riesgo.

Del total de apoyos, cuatro se realizaron en Centros de Transferencia Modal (CETRAM), 19 en distintos puentes vehiculares de la ciudad, y el resto en la vía pública, incluidos edificios departamentales y zonas arboladas.

Las acciones se desarrollaron principalmente a través de comunicación directa, persuasión verbal y acompañamiento inicial, en coordinación con servicios médicos y de atención especializada, a fin de dar seguimiento a cada caso.

