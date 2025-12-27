La Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) Julia Álvarez Icaza informó que el gobierno capitalino se alista para que el primero de enero de 2026, inicie el nuevo proceso de recolección de basura.

“Estamos haciendo un recorrido por la estación de transferencia de Coyoacán. Estamos dedicados en cuerpo y alma a preparar la ciudad para la nueva era que se avecina, que es la era de la economía circular, de la separación de los residuos”, dijo.

Refirió que hay alianza y coordinación con los trabajadores de limpia para ejecutar el plan de recolección.

“Es tan importante esta alianza entre el gobierno y los trabajadores de limpia. Estamos haciendo este recorrido para preparar todo lo que sea necesario para que el primero de enero estemos listos y podamos estar a la altura de la ciudadanía. Porque sabemos que la ciudadanía va a hacer un esfuerzo muy importante por clasificar sus residuos, para que esta ciudad sea una ciudad más sustentable, para que esta ciudad sea una ciudad más limpia, para que esta ciudad se relacione de nueva forma con el medioambiente y con el planeta. Entonces el gobierno está haciendo lo propio”.

¿Cómo será la recolección?

Residuos Orgánicos: Martes, Jueves y Sábado.

Residuos Reciclables: Lunes, miércoles, viernes y domingo

Residuos No Reciclados: Lunes, miércoles, viernes y domingo.

