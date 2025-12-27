Como resultado de un operativo interinstitucional, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cumplimentó nueve órdenes de cateo en un inmueble de bodegas de almacenaje ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron aseguradas bicicletas eléctricas y diversos productos de importación presuntamente robados.

De acuerdo con el comunicado oficial 3721/2025, las acciones derivaron de un trabajo de investigación de gabinete y campo relacionado con un robo a transporte de carga ocurrido el pasado 18 de diciembre en el municipio de Maravatío de Ocampo, en el estado de Michoacán. Como parte de estas indagatorias, policías de la SSC, en coordinación con autoridades estatales y municipales del Estado de México, detuvieron a dos posibles responsables en el municipio de Naucalpan.

El intercambio de información y el análisis de imágenes de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, así como del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, permitieron ubicar los dos tractocamiones robados. Posteriormente, al dar seguimiento a la denuncia del propietario de la carga, se estableció que la mercancía se encontraba almacenada en un inmueble localizado en la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aseguran en bodegas de CDMX más de 200 bicicletas eléctricas y mercancía robada en Michoacán (27/12/2025). Foto: Especial

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un Juez de Control, quien autorizó la intervención en el sitio. El despliegue operativo se realizó de manera coordinada, sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

En las diligencias participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron más de 200 bicicletas eléctricas, dos mil 600 piezas de soporte para pared, más de cinco mil controles remotos, 960 cables HDMI y más de cinco mil mochilas para computadora portátil.

Una vez concluidas las diligencias en los inmuebles intervenidos, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

