Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres mujeres quienes presuntamente estarían relacionadas con el robo de dinero en efectivo a un hombre que pretendía comprar un vehículo anunciado en redes sociales, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron luego de que policías recibieran, vía frecuencia de radio, una alerta por un robo a transeúnte en el cruce de las calles Constitución de 1917 y Patria, en la colonia La Laguna Ticomán.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 25 años de edad, quien narró que momentos antes acudió al punto para concretar la compra de un automóvil que vio anunciado en internet.

El denunciante señaló que en el sitio fue interceptado por dos hombres y una mujer, quienes lo amenazaron con un arma de fuego, así como a sus hijos, para despojarlo del dinero en efectivo que llevaba consigo. Posteriormente, los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta color vino.

Presunta droga asegurada durante detención de las tres mujeres ligadas a un robo de dinero a transeúnte en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX (27/12/2025). Foto: Especial

Tras el reporte, y en coordinación con operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, se implementó un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo señalado en el cruce de las calles Pino y Verano, en la colonia Barrio Candelaria Ticomán. En el lugar, los oficiales observaron a varias personas intercambiando bolsitas similares a las utilizadas para la comercialización de droga.

Los policías interceptaron la camioneta y, al realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación, aseguraron 26 bolsitas de plástico transparente que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana. En el vehículo viajaban tres mujeres, quienes fueron detenidas en el sitio.

Camioneta donde viajaban las tres mujeres detenidas y ligadas a un robo de dinero a transeúnte en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX (27/12/2025). Foto: Especial

Las detenidas, de 29, 32 y 33 años de edad, fueron informadas de sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada y la camioneta, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones por el robo denunciado.

La SSC informó que al momento de la detención las mujeres viajaban acompañadas de una menor de cuatro años de edad, quien fue puesta bajo el resguardo de un familiar, salvaguardando en todo momento su integridad.

