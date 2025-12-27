La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, reveló que han muerto 17 personas por intoxicación con gas en la actual temporada, por lo que pidió a los vecinos revisar que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones, pues diariamente tienen alrededor de 11 a 15 incidentes que atender en la materia.

Al acudir a un evento de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la funcionaria local emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes con las instalaciones de gas durante esta temporada.

“Si el recipiente no es portátil, si ustedes tienen, por ejemplo, un tanque estacionario, este tiene que ser cambiado cada 10 años, no se olviden de eso, aunque esté bueno todavía el tanque, el tanque tiene un tiempo de vida y ese tiempo de vida máximo es de 10 años”, expuso la secretaria.

Lee también: En enero, certificación de operadores de pipas de gas

Señaló que las personas deben buscar a un especialista que revise las instalaciones de gas, y pidió a las y los capitalinos colocar los cilindros en lugares seguros.

“El tanque siempre tiene que estar ubicado especialmente en las azoteas. No lo pongan en las marquesinas, por favor. También ese es otro problema. Los contenedores de gas interno LP tienen que estar lejos de las cocinas, lejos de los boilers, lejos de cualquier fuente de fuego, por favor.

“No se olviden de que los boilers no pueden estar en lugares cerrados, tienen que estar en lugares ventilados. Tenemos muchos problemas de intoxicación porque están al interior y el gas se junta al interior si no tienen ventilación; entonces, tenemos un accidente”, comentó.

Lee también: Volcadura de pipa de gas LP provoca cierre de autopista Peñón-Texcoco durante 10 horas; hay 3 lesionados

Myriam Urzúa recomendó revisar las válvulas de gas cada siete años y nunca llenar los tanques más allá de 80% de capacidad.

“Si nosotros tenemos una fuga, por favor, hagan algo que es muy fácil, pongan agua jabonosa en todo lo que son los cables, en todo lo que son las tuberías, y si les empiezan a salir unas burbujitas, quiere decir que tenemos una fuga. Por favor, cuidémonos, seamos corresponsables, porque esa es la única forma de cuidar a nuestra familia y de cuidar a nuestra gente”, apuntó.

La jefa de Gobierno dijo que a diario se reportan uno o dos fallecimientos por intoxicaciones de gas o por incendios por los cables de luz que no tienen una revisión. “Esto no es cualquier cosa y les pido que lleguemos a casa y revisemos”.