Texcoco, Méx.– La autopista Peñón-Texcoco permaneció cerrada durante aproximadamente 10 horas, debido a la volcadura de una pipa que transportaba gas LP, lo que generó problemas a la circulación vehicular en una de las principales vías de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la capital del país.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas en el kilómetro 10 de la autopista, a la altura del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), en dirección a la Ciudad de México.

La unidad, propiedad de la empresa Satélite Gas, era un carro tanque marca International, color blanco, con placas LF53893 del Estado de México y capacidad para 10 mil litros.

Según el ayuntamiento de Texcoco, la pipa iba cargada al 84% de su capacidad cuando el operador, identificado como Alejandro Islas, perdió el control, lo que provocó que el vehículo volcara sobre su costado derecho.

Lee también: Alcaldesa de Ecatepec emite mensaje navideño; "este año nos propusimos sacar a nuestro municipio del abandono y lo estamos logrando”, dice

Volcadura de pipa de gas LP provoca cierre por 10 horas de la autopista Peñón-Texcoco. Foto: Especial

Paramédicos de Protección Civil y Atención Médica Prehospitalaria de Texcoco atendieron en el lugar a tres tripulantes de la pipa, quienes resultaron policontundidos.

Las lesiones no fueron de gravedad, por lo que recibieron atención inmediata en el sitio y no requirieron traslado hospitalario.

Afortunadamente, no se registró fuga de gas LP ni riesgo de explosión, confirmaron elementos de Bomberos de Texcoco, quienes realizaron labores preventivas como el enfriamiento del tanque con agua, lo que establece el protocolo de seguridad.

No obstante, la Guardia Nacional División Carreteras cerró la circulación en dirección al AICM y afectó parcialmente ambos sentidos, para permitir las maniobras de enderezamiento, vaciado parcial si era necesario y remolque de la unidad.

Volcadura de pipa de gas LP provoca cierre por 10 horas de la autopista Peñón-Texcoco. Foto: Especial

Lee también: Delfina Gómez entrega tramo rehabilitado en Periférico Norte; anuncia obras de movilidad para 2026

El cierre prolongado, que se extendió por cerca de 10 horas, provocó congestionamiento vehicular en la zona, especialmente en el límite con Nezahualcóyotl.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas durante las labores de retiro de la pipa.

Hasta el momento, la vialidad ha sido reabierta de manera gradual, aunque se mantienen recomendaciones de precaución en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr