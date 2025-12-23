Ecatepec, Méx, Méx.-En la víspera de la Noche Buena y Navidad, la alcaldesa morenista de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, envió un mensaje a los habitantes del municipio más poblado del Estado de México a través de sus redes sociales.

“Hoy encendemos una luz de esperanza. Este año nos propusimos sacar a nuestro municipio del abandono y lo estamos logrando”, afirmó.

Alcaldesa de Ecatepec emite mensaje navideño; destaca avances en seguridad y red hidráulica. Foto: Especial.

La edil, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero, agradeció a los residentes “por creer, por resistir y por salir adelante todos los días”, además de que enumeró los principales logros de su gobierno, encaminados al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los colonos.

Lee también: Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda en CDMX y Edomex

“Hoy el agua llega a 300 mil personas que por años esperaron la red hidráulica. Esto no es ninguna dádiva, es dignidad y tranquilidad para las familias”, dijo.

Alcaldesa de Ecatepec emite mensaje navideño; destaca avances en seguridad y red hidráulica. Foto: Especial.

Con estas acciones, comentó, cumple uno de sus principales compromisos: Suministrar agua por la red a las familias ecatepenses, aunque reconoció que falta mucho por hacer, pero en este primer año los avances son evidentes.

Otro de los compromisos prioritarios que hizo en campaña fue la de brindar mayor seguridad y las acciones realizadas permitieron reducir la incidencia en delitos de alto impacto y también la percepción de inseguridad de los ciudadanos, destacó.

Alcaldesa de Ecatepec emite mensaje navideño; destaca avances en seguridad y red hidráulica. Foto: Especial.

Lee también: Edomex mantiene subsidio a la tenencia vehicular; amplía apoyo para motocicletas en 2026

“Nos unimos para que nuestras hijas e hijos vivan sin miedo. Reforzamos la seguridad con más patrullajes, proximidad social y el respaldo de la Marina que nos cuida diariamente. Y hoy hay resultados: Se redujeron hasta en 50 % los delitos de alto impacto”, mencionó.

La estrategia de seguridad implementada estuvo acompañada de múltiples acciones: “Iluminamos calles con más de 60 mil luminarias, construimos 300 Senderos Seguros y repavimentamos más de 444 kilómetros de vialidades, devolviendo el orgullo a nuestras colonias. Apoyamos a los jóvenes como nunca, con becas y programas como Cambia de Cancha”.

Alcaldesa de Ecatepec emite mensaje navideño; destaca avances en seguridad y red hidráulica. Foto: Especial.

“Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias por creer, por resistir y por salir adelante todos los días. El verdadero motor de cambio en Ecatepec es su pueblo. Aún falta mucho por hacer, pero viene un 2026 con más obras, más resultados y más esperanza. Porque amor con amor se paga. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2026!”, expresó en su mensaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr