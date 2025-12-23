El Gobierno federal proyecta a principios del año 2026, iniciar con la operación del último tramo del Tren Interurbano México-Toluca de las estaciones Santa Fe- Vasco de Quiroga y Observatorio, ¿cómo conectará este medio de transporte con líneas del Metro y Cablebús?

Los ciudadanos podrán llegar al Interurbano mediante la estación Vasco de Quiroga, con el Cablebús Línea 3 que corre de Vasco de Quiroga -Los Pinos/Constituyentes, línea 7 del Metro.

En la estación Observatorio se conectará con la línea 1 del Metro (Observatorio -Pantitlán); y se prevé que en un momento, la Línea 12 del Metro (Observatorio -Tláhuac) que continúa en proceso de construcción.

También el Interurbano en la terminal Observatorio tendrá contacto con distintas rutas de unidades del transporte público concesionado, además de la Terminal de Autobuses foráneos.

Lee también: CAMe pide no utilizar pirotecnia ni encender fogatas esta Navidad; emite recomendaciones en caso de mala calidad del aire

¿Cuántas estaciones tendrá en total El Insurgente?

Contará con dos terminales y cinco intermedias:

En la Ciudad de México:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

En el Estado de México:

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr