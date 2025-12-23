Más Información
Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento
Localizan al último pasajero de la accidente aéreo de Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes
Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista
Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México
El Gobierno federal proyecta a principios del año 2026, iniciar con la operación del último tramo del Tren Interurbano México-Toluca de las estaciones Santa Fe- Vasco de Quiroga y Observatorio, ¿cómo conectará este medio de transporte con líneas del Metro y Cablebús?
Los ciudadanos podrán llegar al Interurbano mediante la estación Vasco de Quiroga, con el Cablebús Línea 3 que corre de Vasco de Quiroga -Los Pinos/Constituyentes, línea 7 del Metro.
En la estación Observatorio se conectará con la línea 1 del Metro (Observatorio -Pantitlán); y se prevé que en un momento, la Línea 12 del Metro (Observatorio -Tláhuac) que continúa en proceso de construcción.
También el Interurbano en la terminal Observatorio tendrá contacto con distintas rutas de unidades del transporte público concesionado, además de la Terminal de Autobuses foráneos.
Lee también: CAMe pide no utilizar pirotecnia ni encender fogatas esta Navidad; emite recomendaciones en caso de mala calidad del aire
¿Cuántas estaciones tendrá en total El Insurgente?
Contará con dos terminales y cinco intermedias:
En la Ciudad de México:
- Observatorio
- Vasco de Quiroga
- Santa Fe
En el Estado de México:
- Lerma
- Metepec
- Toluca Centro
- Zinacantepec
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]