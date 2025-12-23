La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a la ciudadanía a no quemar pirotecnia ni encender fogatas durante esta Navidad y utilizar alternativas para celebrar sin contaminar.

Recordó que entre los meses de diciembre a febrero, los contaminantes (en especial partículas PM10 y PM2.5), incrementan su concentración con respecto al resto del año, debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen su estancamiento y evitan su dispersión.

A esto se suman las emisiones de partículas, que se generan por la quema de pirotecnia, las fogatas con leña o llantas, realizadas en los festejos de la Navidad, lo que ocasiona el deterioro de la calidad del aire, y con frecuencia, que se decrete contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y otras Ciudades de la Megalópolis.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la presencia de estas partículas daña la salud de la población, y en especial la de los grupos vulnerables (niños, personas embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias).

Al exponerse y respirar aire contaminado se presentan síntomas, como irritación en los ojos, nariz y garganta; dolor de cabeza y reacciones alérgicas; así como infecciones de las vías respiratorias superiores; eventos agudos isquémicos (infartos), y agudización de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otros.

Indico que en la medida en que todos participemos, se protegerá la salud de todos y podremos ayudar para tener una buena calidad del aire.

En caso de que la calidad del aire sea muy mala o extremadamente mala en tu localidad, se recomienda:

Permanecer en casa con las ventanas cerradas, con ello evitarás que el aire contaminado ingrese.

Evitar hacer actividades vigorosas al aire libre en la mañana del 25 de diciembre, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa la tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes al cuerpo.

En caso de estar en exteriores, utilizar cubrebocas.

Reportar incendios forestales al 800-737-0000 o al 911.

Consultar la calidad del aire en el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA), en la página del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México http://aire.cdmx.gob.mx o en la App AIRE bit.ly/3tAtyeU; en la página de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire y en la página de internet y App de la CAMe: Calidad del aire en la Megalópolis https://app.semarnat.gob.mx/came-app y App https://apps.apple.com/app/id6471518531

Seguir a las redes sociales de la CAMe para mantenerse informado

