Los Reyes La Paz, Méx.- La Comisión Nacional del Agua inició obras de reforzamiento del Colector Teotongo, en el territorio de la alcaldía Iztapalapa, con lo que se pretende prevenir inundaciones en la zona oriente del Valle de México.

En un acto conjunto en el límite de la alcaldía capitalina Iztapalapa y el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron el inicio de la primera etapa del reforzamiento al colector Teotongo, una obra clave para mitigar las inundaciones recurrentes en esa área de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El coordinador del Proyecto Sustentable de la Zona Metropolitana del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Miguel Ángel Gonzaga Sánchez, explicó que el proyecto busca resolver el problema de capacidad del drenaje existente, construido hace más de 30 años y afectado por el hundimiento diferencial del suelo.

Inician reforzamiento del Colector Teotongo; buscan prevenir inundaciones en el oriente del Valle de México. Foto: Hugo Salvador

“El colector actual de 2.80 metros de diámetro ha perdido pendiente y capacidad. Vamos a construir tres tramos paralelos de similar tamaño, con una longitud total de aproximadamente 2 kilómetros, para reconectar el flujo hacia el vaso regulador El Salado”, detalló.

La primera etapa a la que se destinaron 350 millones de pesos, de un total de más de 2 mil 800 millones para obras hidráulicas, se concluirá en mayo de 2026, antes del inicio de la próxima temporada de lluvias.

Ese proyecto incluye intervenciones en la autopista México-Puebla, avenida Generalísimo Morelos y la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza.

Inician reforzamiento del Colector Teotongo; buscan prevenir inundaciones en el oriente del Valle de México. Foto: Hugo Salvador

El funcionario federal destacó que esas obras forman parte del Plan de Drenaje del Oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México y de la estrategia integral que incluye regulación controlada de cuencas, desazolve del Río de la Compañía y ampliación de capacidad de bombeo, en respuesta a las lluvias atípicas que en 2025 generaron caudales equivalentes al consumo diario de toda la Zona Metropolitana.

Se contemplan inversiones durante los próximos tres años de manera consecutiva para resolver las anegaciones que se registran en el territorio capitalino y mexiquense durante cada temporada de lluvias.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, celebró el anuncio como “la mejor forma de dar felices fiestas a la población”. Destacó la coordinación metropolitana inédita entre ambos gobiernos locales y la Conagua, que incluirá reuniones semanales y un módulo permanente para atender observaciones ciudadanas durante las obras, que generarán molestias viales temporales.

Inician reforzamiento del Colector Teotongo; buscan prevenir inundaciones en el oriente del Valle de México. Foto: Hugo Salvador

Alavez informó avances complementarios en su demarcación: terminación de dos bajo puentes en la autopista México-Puebla para mejorar la movilidad segura, rehabilitación de 35 pozos de absorción y construcción de cinco nuevos, con énfasis en la captación de agua de lluvia como medida sustentable.

“Beneficiaremos directamente colonias como Santa Marta, Lomas de Zaragoza, Ermita Zaragoza, La Colmena y Solidaridad El Salado”, precisó, y agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y las gobernadoras de la Ciudad de México, Clara Brugada y del Estado de México, Delfina Gómez, por una visión integral más allá de límites políticos.

La alcaldesa de Iztapalapa mencionó que se realizarán mejoras en otros dos bajo puentes de la autopista México-Puebla que utilizan miles de personas para ir y venir de un lado a otro de la Ciudad de México y Estado de México.

Inician reforzamiento del Colector Teotongo; buscan prevenir inundaciones en el oriente del Valle de México. Foto: Hugo Salvador

La alcaldesa de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, resaltó la colaboración histórica entre una alcaldía capitalina y un municipio mexiquense.

Recordó que antes de las lluvias intensas de 2025, ya habían identificado riesgos en la colindancia y realizado desazolves conjuntos.

“Por primera vez atendemos de raíz un problema de décadas, no con parches. Esta primera etapa concluye en mayo, pero continuará con inversiones superiores a los 2 mil millones de pesos”, afirmó Guerrero, quien invitó a vecinos de colonias como Valle de Los Reyes, Valle de Los Pinos y Floresta a informarse y contribuir con paciencia. Elogió la voluntad política de la presidenta Sheinbaum y destacó el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones responden a las inundaciones severas registradas en 2025, causadas por precipitaciones atípicas y deterioro infraestructura, y forman parte de planes integrales para hacer resiliente la zona oriente ante el cambio climático.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL