La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a los dueños de mascotas ante la llegada de la , con el objetivo de proteger su salud y bienestar.

A través de redes sociales, la dependencia recomendó que, en caso de que los animales vivan en el exterior, se verifique que sus casas sean impermeables y estén elevadas del suelo para evitar la humedad.

En situaciones de frío intenso, la SSC sugirió que los animales duerman dentro del hogar para mantener una adecuada temperatura corporal.

También enfatizó no cortar el pelaje, ya que funciona como protección natural ante las bajas temperaturas, y señaló que se pueden usar abrigos o suéteres especiales.

Además, recordó limpiar las patas tras los paseos y acudir con un médico veterinario para ajustes en la alimentación, ya que el frío puede aumentar las necesidades energéticas de las mascotas.

