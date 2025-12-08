¿Cómo proteger a tus mascotas durante la pirotecnia?: consejos para reducir el estrés y el miedo

Con la llegada de las festividades decembrinas, el uso de pirotecnia se intensifica en diversas celebraciones familiares y comunitarias.

Aunque forma parte de las tradiciones en México, los expertos recuerdan que estos dispositivos no solo representan riesgos como quemaduras o contaminación ambiental, sino también un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de las mascotas, particularmente los perros.

Su capacidad auditiva los hace especialmente susceptibles a sonidos estridentes que pueden desencadenar episodios de ansiedad, temblores, desorientación e incluso cuadros más graves.

Este método puede hacer que los perros se relajen, aunque una buena compañía refuerza su tranquilidad. Foto: Pixabay

Efectos de la pirotecnia en las mascotas y medidas recomendadas

De acuerdo con el sitio especializado en veterinaria Animal Home, los casos derivados del estrés por pirotecnia pueden ir desde una mala noche hasta situaciones severas como shock, alteraciones inmunológicas, gastritis, pérdida de apetito e incluso la muerte, especialmente en perros de talla pequeña.

Ante ello, especialistas recomiendan diversas estrategias para disminuir el impacto emocional.

Entre las primeras medidas se encuentran los tapones auditivos (colocados con supervisión), los medicamentos ansiolíticos de uso exclusivo veterinario y los vendajes de contención (conocidos por generar sensación de seguridad).

Ejemplo del método Tellington Ttouch. Foto: Captura de pantalla de Family & Caro Vet

Otra técnica efectiva es la desensibilización, que consiste en exponer gradualmente a los animales a sonidos grabados de explosiones o truenos, aumentando el volumen con el tiempo para fortalecer su tolerancia. Asimismo, se aconseja acompañarlos con voz tranquila durante los momentos más intensos para brindar apoyo emocional.

Cómo preparar un entorno seguro durante los festejos

Antes de que inicien los fuegos artificiales, es recomendable realizar una sesión de ejercicio para liberar energía y estimular hormonas asociadas con la relajación. También se sugiere verificar que la mascota cuente con microchip o identificación visible en caso de una eventual fuga.

Durante la pirotecnia, los expertos recomiendan crear un refugio interior con cortinas cerradas para disminuir la entrada de luces y ruido externo. El uso de música relajante (especial para mascotas) o ruido blanco puede ayudar a contrarrestar las detonaciones.

De igual forma, juguetes interactivos, feromonas sintéticas en difusor o collar (como las que imitan feromonas maternas) y vendajes antiestrés pueden complementar el ambiente de seguridad. Los tutores deben mantener la calma, permitir que el animal elija su sitio de confort y evitar consolarlo en exceso para no reforzar la idea de peligro.

En casos de miedo intenso, la recomendación principal es acudir con un veterinario para valorar el uso de ansiolíticos o sedantes apropiados. Además, nunca se debe castigar al animal por su reacción ni dejarlo solo durante estas celebraciones.

