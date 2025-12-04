La racha de ofertas en fin de año no ha terminado aún, ya que después del Buen Fin 2025, el Black Friday y el Cyber Monday, llega la Venta Nocturna de diciembre de Liverpool.

La famosa cadena mexicana de tiendas departamentales, anunció oficialmente la realización de su última venta nocturna del año.

Esta venta decembrina, también llamada "La Nocturna de Liverpool", será el último periodo de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías que tendrá la tienda en este 2025 y llega justo a tiempo para poder anticipar algunas compras navideñas.

Venta Nocturna Navideña Liverpool. Foto: EL UNIVERSAL

¿Cuándo empieza la Venta Nocturna de Liverpool?

Liverpool cuenta con 4 ventas nocturnas en el año: una en abril, con motivo del Día de las Madres; una en junio por el Día del Padre; una en octubre, para celebrar el aniversario de la tienda; y por último, una las primeras semanas de diciembre, para festejar la llegada de las fiestas navideñas.

La última Venta Nocturna de Liverpool se lleva a cabo el primer fin de semana de diciembre, lo que significa que para este 2025, la gran variedad de rebajas, ofertas y promociones estarán activas del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.

De acuerdo con información oficial de la tienda, puedes comprar en cualquier momento de los días de promociones. Para tiendas físicas será desde que las sucursales abren hasta el cierre en el horario habitual, que es de 11:00 am a 9:00 pm; mientras que si decides comprar a través de la app Liverpool Pocket o en la página oficial liverpool.com.mx, puedes hacerlo en cualquier momento del día o la noche, desde las 00:00 horas del 5 de diciembre y hasta las 23:59 del 7 de diciembre.

Foto: Archivo/ Cuartoscuro

¿Qué descuentos habrá en esta última Venta Nocturna?

Algunos de los beneficios que estarán disponibles durante esta venta nocturna serán:

Envío gratis a todo el país.

Click & Collect: la opción para comprar en línea y recogerlo en tienda hasta horas después.

Garantía Liverpool: devoluciones sin condiciones.

Durante los tres días establecidos, las promociones y descuentos aplicarán para diferentes departamentos, entre los más destacados se encuentran:

Moda para mujer y hombre

Calzado

Ropa y artículos para niñas y niños

Accesorios

Línea blanca

Deportes

Electrónica

Muebles y hogar

Aunque todavía no se conocen exactamente cuáles serán los descuentos de cada departamento, según la página de internet de Liverpool llegarán hasta el 50% y dependerá de cada artículo.

También se ofrecerán beneficios con monedero electrónico y meses sin intereses con tarjetas participantes o con la tarjeta de Liverpool.

