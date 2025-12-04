Nintendo Switch lanza juegos gratis esta Navidad: así puedes conseguirlos por tiempo limitado

Con la llegada de diciembre y la temporada navideña a la vuelta de la esquina, los fanáticos de los videojuegos tienen una excelente noticia: Nintendo ha preparado una increíble promoción para todos los jugadores de Nintendo Switch.

Nintendo ha preparado una increíble promoción para todos los jugadores de Nintendo Switch. Foto: Unsplash

En colaboración con No Gravity Games, la compañía ofrecerá una serie de juegos gratuitos como parte de la campaña Switchmas Giveaway 2025, que promete alegrar a los usuarios durante este fin de año.

¿Qué es el Switchmas Giveaway 2025?

La campaña Switchmas Giveaway es una tradición anual de No Gravity Games, y este 2025 se lanza con una propuesta aún más atractiva. Durante el mes de diciembre, los jugadores de Nintendo Switch tendrán la oportunidad de obtener 9 juegos gratuitos. Sin embargo, hay ciertos requisitos que deben cumplirse para poder aprovechar esta oferta.

Requisitos para participar

Para acceder a los juegos sin costo, se deben cumplir dos condiciones antes del 12 de diciembre:

Tener una cuenta en la eShop de Estados Unidos .

. Poseer al menos un juego de No Gravity Games en la biblioteca digital de la consola.

Switchmas Giveaway 2025. Foto: Pexels

¿Cómo funciona la campaña?

La promoción comenzará el 12 de diciembre. Desde esa fecha, un nuevo juego gratuito estará disponible cada día, y los usuarios tendrán un plazo de 24 horas para descargarlo. Para poder reclamar el siguiente juego sin costo, es indispensable haber descargado el título del día anterior.

Si por alguna razón se olvida descargar algún juego, este podrá adquirirse a un precio reducido. Por lo tanto, es esencial estar atento para no perderse ningún día de la campaña.

El final de la campaña: ¡Tres juegos gratuitos!

La campaña culminará el 18 de diciembre, cuando se regalarán 3 juegos de Nintendo Switch a todos los participantes que hayan completado correctamente la cadena de descargas. Este será el gran cierre de la promoción, y una excelente oportunidad para sumar más títulos a la biblioteca digital.

¿Qué juegos estarán disponibles?

Aunque los títulos exactos se revelarán progresivamente, la campaña promete ofrecer algunos de los juegos más destacados de No Gravity Games para Nintendo Switch.

