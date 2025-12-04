Más Información

Nintendo Switch lanza juegos gratis esta Navidad: así puedes conseguirlos por tiempo limitado

Nintendo Switch lanza juegos gratis esta Navidad: así puedes conseguirlos por tiempo limitado

El sencillo hábito diario que médicos señalan como clave para reducir la mayoría de los dolores de espalda

El sencillo hábito diario que médicos señalan como clave para reducir la mayoría de los dolores de espalda

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: descubre si te toca registrarte hoy, 4 de diciembre

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: descubre si te toca registrarte hoy, 4 de diciembre

Superluna Fría 2025: ¿a qué hora ver la última Luna llena del año HOY, 4 de diciembre?

Superluna Fría 2025: ¿a qué hora ver la última Luna llena del año HOY, 4 de diciembre?

Estos son los lugares exactos que ha visitado Dua Lipa en CDMX

Estos son los lugares exactos que ha visitado Dua Lipa en CDMX

Con la llegada de diciembre y la temporada navideña a la vuelta de la esquina, los fanáticos de los videojuegos tienen una excelente noticia: ha preparado una increíble promoción para todos los jugadores de Nintendo Switch.

Nintendo ha preparado una increíble promoción para todos los jugadores de Nintendo Switch. Foto: Unsplash
Nintendo ha preparado una increíble promoción para todos los jugadores de Nintendo Switch. Foto: Unsplash

En colaboración con No Gravity Games, la compañía ofrecerá una serie de juegos gratuitos como parte de la campaña Switchmas Giveaway 2025, que promete alegrar a los usuarios durante este fin de año.

Lee también:

¿Qué es el Switchmas Giveaway 2025?

La campaña Switchmas Giveaway es una tradición anual de No Gravity Games, y este 2025 se lanza con una propuesta aún más atractiva. Durante el mes de diciembre, los jugadores de Nintendo Switch tendrán la oportunidad de obtener 9 juegos gratuitos. Sin embargo, hay ciertos requisitos que deben cumplirse para poder aprovechar esta oferta.

Lee también:

Requisitos para participar

Para acceder a los juegos sin costo, se deben cumplir dos condiciones antes del 12 de diciembre:

  • Tener una cuenta en la eShop de Estados Unidos.
  • Poseer al menos un juego de No Gravity Games en la biblioteca digital de la consola.
Switchmas Giveaway 2025. Foto: Pexels
Switchmas Giveaway 2025. Foto: Pexels

¿Cómo funciona la campaña?

La promoción comenzará el 12 de diciembre. Desde esa fecha, un nuevo juego gratuito estará disponible cada día, y los usuarios tendrán un plazo de 24 horas para descargarlo. Para poder reclamar el siguiente juego sin costo, es indispensable haber descargado el título del día anterior.

Si por alguna razón se olvida descargar algún juego, este podrá adquirirse a un precio reducido. Por lo tanto, es esencial estar atento para no perderse ningún día de la campaña.

Lee también:

El final de la campaña: ¡Tres juegos gratuitos!

La campaña culminará el 18 de diciembre, cuando se regalarán 3 juegos de Nintendo Switch a todos los participantes que hayan completado correctamente la cadena de descargas. Este será el gran cierre de la promoción, y una excelente oportunidad para sumar más títulos a la biblioteca digital.

¿Qué juegos estarán disponibles?

Aunque los títulos exactos se revelarán progresivamente, la campaña promete ofrecer algunos de los juegos más destacados de No Gravity Games para Nintendo Switch.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]