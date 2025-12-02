Más Información

Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro y las fechas clave

Spotify Wrapped 2025: los mejores memes para esperar el resumen musical de la plataforma

Superluna Fría 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor

¿Quién era Stefanie Pieper, influencer de belleza que fue hallada sin vida en bosque de Eslovenia?

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX que hicieron estallar las redes

Lase prepara para abrir su registro a inicios del próximo año y miles de madres, padres y tutores ya están atentos al proceso.

Este apoyo económico se ha convertido en uno de los programas más solicitados por familias con estudiantes de nivel básico, especialmente por su esquema de montos que aumenta cuando hay más de un hijo inscrito.

Beca Rita Cetina 2026. Foto: Imagen generada con IA
¿De cuánto es la beca Rita Cetina 2026?

El programa entrega 1,900 pesos cada dos meses por familia. En caso de que en un hogar haya más de un estudiante, se agrega un extra de 700 pesos por cada hijo adicional.

Así quedarían los apoyos:

  • 1 hijo inscrito: 1,900 pesos bimestrales
  • 2 hijos inscritos: 2,600 pesos
  • 3 hijos inscritos: 3,300 pesos
  • Y así sucesivamente

Este esquema busca brindar un mayor alivio económico a hogares con varios estudiantes en primaria o secundaria.

Fechas clave para el registro en primaria 2026

El proceso se dividirá en dos etapas según el grado escolar del estudiante, y se realizará completamente en línea:

  • Enero de 2026: para alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria
  • Septiembre de 2026: para alumnos de 1°, 2° y 3°
Beca Rita Cetina 2026. Foto: Instagram
¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

El trámite deberá realizarse desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor la tenga activa antes de iniciar el proceso.

Pasos para hacer el registro:

  1. Ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX.
  2. Capturar los datos del estudiante: nombre, CURP, grado y escuela pública donde está inscrito.
  3. Validar o subir la información del tutor.
  4. Enviar la solicitud y descargar el comprobante.
  5. Esperar la confirmación oficial para recoger la tarjeta en caso de ser beneficiario.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina 2026

Del tutor:

  • CURP
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono y correo electrónico activo

Del estudiante:

  • CURP
  • Estar inscrito en una escuela primaria pública
  • No recibir otra beca federal con el mismo fin.

