Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el último pago del año para alumnos de secundaria?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es el apoyo económico impulsado por el Gobierno de México que ofrece un respaldo a estudiantes de secundaria inscritos en instituciones públicas con el objetivo de disminuir la deserción escolar.

Los beneficiarios de la reciben este apoyo de manera bimestral, a través de las tarjetas otorgadas por el Banco del Bienestar, donde los alumnos perciben un monto de $1,900 pesos.

Durante el 2025 miles de estudiantes continuaron recibiendo el apoyo y con la llegada del último periodo del año, surgió la duda sobre la de la beca.

Beca Rita Cetina. Foto: Redes Sociales
Beca Rita Cetina. Foto: Redes Sociales

¿Cuándo será el último pago de la Beca Rita Cetina 2025?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el último pago del 2025 de la Beca Rita Cetina, el cual corresponde al bimestre noviembre-diciembre se realizará a partir del lunes 1 al 12 de diciembre.

La dispersión del pago será escalonada por orden alfabético y tal como se señaló anteriormente, se hará por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Cabe destacar que cada alumno recibirá un pago de $1,900 pesos y según las reglas de operación vigente, en casos de familias con más de un hijo beneficiario, se otorgará un monto extra de $700 pesos por estudiante.

Estudiantes de secundaria recibirán último pago de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo El Universal
Estudiantes de secundaria recibirán último pago de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo El Universal

