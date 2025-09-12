Nintendo Direct septiembre 2025: regreso de Virtual Boy y anuncio de Metroid Prime 4, entre las novedades del evento

Este viernes 12 de septiembre se llevó a cabo la presentación del Nintendo Direct, en donde se anunció el lanzamiento de nuevos títulos para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, así como noticias increíbles que alegraran a los amantes de los videojuegos. A continuación te damos las novedades:

¿Qué nuevo títulos se anunciaron en el Nintendo Direct?

En la presentación se anunció la llegada del pack de "Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2", el cual contará con mejoras visibles para ambas consolas: ofrecerán gráficos optimizados y un nuevo modo que facilitará la jugabilidad. Este dúo estará disponible el 2 de octubre de 2025 en formato digital en Nintendo eShop y tendrá un precio de mil 515 pesos mexicanos.

Además, se anunció la salida del juego "Mario Tennis Fever" para Nintendo Switch 2, el cual promete horas de diversión llenos de torneos y desafíos de raqueta imperdibles con nuevas técnicas y modos de juego. Este nuevo título se lanzará el próximo 12 de febrero de 2026.

Lee también: LEGO lanza set especial de Día de Muertos: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirlo?

Títulos disponibles para Nintendo Switch 2, conoce las fechas oficiales de lanzamiento. Foto: Nintendo

También se reveló la salida del juego "Super Mario Bros Wonder" para Nintendo Swich 2, añadiendo nuevas mejoras y más contenido. Cerrando con el universo de esta entrañable saga, se dio a conocer el lanzamiento de "Yoshi y el libro misterioso", un título que trae de regreso a este entrañable dinosaurio mágico. Ambos títulos se lanzarán en primavera de 2026

Dejando a un lado a Mario y sus amigos, Nintendo anunció el lanzamiento de "Metroid Prime 4 Beyond" para Nintendo Switch 2, este será compatible con el modo ratón para mayor precisión al apuntar y contará con una resolución de hasta 4K en modo televisión; su estreno será el 4 de diciembre de 2025.

Otros títulos que estarán disponibles para la Nintendo Switch serán: "Resident Evil Requiem" el 27 de febrero de 2026, "Fire Emblem: Fortune´s Weave" y "Pokemón Pokopia", ambos en 2026. Así mismo, el próximo 6 de noviembre de 2025 será el lanzamiento de "Hyrule Warriors: La era del destierro", una nueva visión de 'La Leyenda de Zelda: Tears of the Kingdom' que muestra las batallas libradas en la era del desierto.

Lee también: Super Mario Galaxy: lanzan primer vistazo de la nueva película de Nintendo y revelan fecha de estreno

Grandes noticias para los fanáticos de Mario Bros

Con motivo del 40° aniversario de Super Mario Bros en Japón, Shigeru Miyamoto, diseñador de videojuegos, reveló grandes novedades para el universo del extrovertido fontanero. Una de las noticias que más causó impactó en la comunidad gamer fue el estreno de la película "Super Mario Galaxy", esta secuela estará disponible en abril de 2026.

"Super Mario Bros ha dejado una huella indeleble en el tejido cultural de nuestra sociedad", explicó Chris Meledandri, coproductor de la película. Además, se reveló que este año se inaugurará el tercer parque temático "Super Nintendo World" en Universal Epic Universe de Orlando en Florida, sumándose a los de Japón y Hollywood.

¿Qué otras novedades dejó en Nintendo Direct?

Además, la empresa desarrolladora de videojuegos también anunció el regreso de la "Virtual Boy", el cual será compatible con ambas Nintendo Switch. Este memorable accesorio regresará a la tienda el próximo 17 de febrero de 2026 e incluirá los juegos: "Mario´s Tennis", "Galactic Pinball" y "Teleroboxer".

Nintendo anunció el regreso de "Virual Boy", estará disponible el 17 de febrero de 2026. Foto: Nintendo

También te interesará:

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs