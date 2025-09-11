LEGO lanza set especial de Día de Muertos: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirlo?

LEGO ha sorprendido con una nueva colección que fusiona una tradición mexicana con figuras armables para conmemorar el Día de Muertos.

Este set cuenta con dos modelos diferentes en una sola pieza: Calavera LEGO y Altar LEGO. Este es un adorno asombroso y accesible para todas las personas y familias que regularmente coleccionan y arman piezas de Lego.

Como era de esperarse, la figura armable es demasiada vistosa y representativa de esta festividad mexicana donde se respeta adecuadamente el simbolismo, los colores y el profundo significado que tiene para los mexicanos.

Lee también Facundo pide "clavarse" en temas del país que en La Casa de los Famosos; "sean activos en cosas de trascendencia"

¿Cuánto cuesta y dónde adquirir el Lego de Día de Muertos?

Puedes adquirir este set directamente en la tienda oficial de LEGO, tanto línea como en algún establecimiento físico donde se distribuya esta marca de juguetes coleccionables.

El precio es de $349 pesos y tiene 231 piezas para armar; de un lado se puede ver una calavera muy colorida con flores de cempasúchil y del otro un altar en miniatura con una ofrenda, con velas, pan de muerto, frutas y todo lo que tradicionalmente se coloca en una ofrenda.

Día de muertos

También te interesará:

Los mexicanos aman la CDMX: 7 de cada 10 reservaciones por Airbnb en la Ciudad fueron hechas por mexicanos

Personaje de Demon Slayer protagoniza quema de castillo pirotécnico en Puebla; video se viraliza en redes

IMSS Ley 73: ¿se puede alcanzar una pensión de 40 mil pesos con la Modalidad 40?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr