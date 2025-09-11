Más Información

Adrián Marcelo lanza dura reflexión tras el asesinato de Charlie Kirk: "me ha impactado de sobremanera"

Adrián Marcelo lanza dura reflexión tras el asesinato de Charlie Kirk: “me ha impactado de sobremanera”

LEGO lanza set especial de Día de Muertos: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirlo?

LEGO lanza set especial de Día de Muertos: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirlo?

Puente de la Concordia: Hallan celular sonando tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa con llamada inesperada

Puente de la Concordia: Hallan celular sonando tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa con llamada inesperada

¡Las ofertas llegaron! Estas son las promociones de la Venta Especial de Sears

¡Las ofertas llegaron! Estas son las promociones de la Venta Especial de Sears

Calendario SEP: ¿habrá clases el 12 de septiembre? Esto se sabe

Calendario SEP: ¿habrá clases el 12 de septiembre? Esto se sabe

ha sorprendido con una nueva colección que fusiona una tradición mexicana con figuras armables para conmemorar el Día de Muertos.

Este set cuenta con dos modelos diferentes en una sola pieza: Calavera LEGO y Altar LEGO. Este es un adorno asombroso y accesible para todas las personas y familias que regularmente coleccionan y arman piezas de Lego.

Como era de esperarse, la figura armable es demasiada vistosa y representativa de esta festividad mexicana donde se respeta adecuadamente el simbolismo, los colores y el profundo significado que tiene para los mexicanos.

¿Cuánto cuesta y dónde adquirir el Lego de Día de Muertos?

Puedes adquirir este set directamente en la tienda oficial de LEGO, tanto línea como en algún establecimiento físico donde se distribuya esta marca de juguetes coleccionables.

El precio es de $349 pesos y tiene 231 piezas para armar; de un lado se puede ver una calavera muy colorida con flores de cempasúchil y del otro un altar en miniatura con una ofrenda, con velas, pan de muerto, frutas y todo lo que tradicionalmente se coloca en una ofrenda.

