Personaje de Demon Slayer protagoniza quema de castillo pirotécnico en Puebla; video se viraliza en redes

A pocos días del estreno en México de "Demon Slayer: El Castillo Infinito", la euforia por los personajes del manga japonés no para, pues su impacto en las nuevas generaciones ha llamado la atención.

Para muestra de ello, recientemente se viralizó una tradicional quema de castillo de una comunidad en Puebla, fue protagonizada por “Tanjiro Kamado”, impactando a los fans del anime por la escena surrealista que fue difundida en TikTok.

"Demon Slayer" ha sido uno de los mangas más vendidos en la historia y el anime ha tenido mucho éxito. Foto: Crunchyroll

Personajes de Demon Slayer protagonizan quema de castillo en Puebla

Al ritmo de banda, los pobladores de San Matías Cocoyotla, Puebla, crearon un muñeco gigante del emblemático protagonista de la serie Demon Slayer, “Tanjiro Kamado”, para celebrar la tradicional Quema de Panzones 2025.

La celebración consiste en crear una figura de cartonería y pirotecnia, que será el ‘mayordomo de las festividades’, durante la celebración la figura baila entre la gente, mientras es manejada por varias personas y posteriormente procede a ser quemado durante el castillo de pirotecnia.

Cada detalle del personaje creado por Koyoharu Gotouge fue replicado, desde el icónico ‘Haori’, la espada, e incluso lleva en la espalda la caja donde transporta a su hermana “Nezuko”.

