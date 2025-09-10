Captan supuesta posesión demoníaca durante proyección de “El Conjuro 4” en EU; video se viraliza en TikTok

Tras el estreno de “El Conjuro 4: Los Últimos Ritos”, la entrega final de la saga basada en las investigaciones paranormales de la familia Warren, las cuales se han convertido en un hito, pues a través de su trama se han desprendido películas como “Annabelle” y “La Monja”; la ficción se ha relacionado con extraños sucesos del mundo real.

A raíz del estreno de la película, cientos de fans del cine de terror abarrotaron los cines para atestiguar el desenlace de la historia, sin embargo, en redes sociales se han difundido diversas reacciones entre el público.

La aclamada saga cinematográfica de "El Conjuro" llega a su fin con esta cuarta entrega, pero, ¿hay escenas post créditos que indiquen futuros proyectos? Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica

Captan supuesta posesión demoníaca durante proyección de “El Conjuro 4” en EU

Por medio de TikTok se viralizó un video, donde aparece un grupo de jóvenes en una sala de cine de Estados Unidos, tratando de ayudar a una persona que se encuentra reclinado en el asiento haciendo ruidos raros.

Presuntamente, acabando de ver “El Conjuro 4: Los Últimos Ritos”, uno de los chicos fue poseído por un demonio y las personas que lo acompañaban realizaron una especie de exorcismo dentro de la sala de cine.

En el clip que se viralizó, y actualmente supera las 300 mil reproducciones en la plataforma, uno de los jóvenes le pide al ente que “cancele toda asignación de la cadena demoníaca”.

El clip generó gran polémica en la red, abriendo un tema de debate entre los escépticos y las personas que se impresionaron por los sonidos que emitía el joven 'poseído'.

"Que buen marketing"

"Anulo cualquier maldición"

"Yo también me pondría así al ver la película"

"¡Qué miedo!"

