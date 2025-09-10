Revelan impactantes imágenes de misil Hellfire rebotando en un Ovni; inquietante video es presentado en Congreso de EU

Más Información

Durante una en la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, se difundió un video de octubre de 2024 en el que un drone MQ-9 Reaper dispara un misil Hellfire contra un objeto luminoso sobre el océano cerca de Yemen; el proyectil rebota sin causarle daño.

Expertos y veteranos militares expresaron su preocupación por la naturaleza inexplicable del fenómeno.

Descubriendo el caso Roswell el cual inicio el inicio de los ovnis. Foto: Captura de pantalla
Descubriendo el caso Roswell el cual inicio el inicio de los ovnis. Foto: Captura de pantalla

¿Qué muestra realmente el video presentado ante el Congreso?

El material audiovisual, compartido por el representante Eric Burlison durante una sesión sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), fue grabado por un drone MQ-9 Reaper el 30 de octubre de 2024.

El video muestra cómo un misil Hellfire impacta contra una esfera luminosa sin detonar, dejando el objeto intacto que continúa su trayectoria como si nada hubiera sucedido.

Este tipo de arma es conocida por su precisión y capacidad para destruir objetivos sólidos; su inefectividad ante este objeto provocó inquietudes entre legisladores y asistentes de la audiencia. Además, el periodista especializado George Knapp declaró que existen muchos otros videos similares almacenados en servidores a los que el Congreso y el público no han tenido acceso, esto de acuerdo con el New Yokr Post.

¿Por qué este video inquieta a expertos y autoridades?

La capacidad del objeto para repeler un misil tan preciso ha sido calificada como evidencia inquietante por algunos expertos en fenómenos aeronáuticos. Entre ellos, Lue Elizondo, exfuncionario del Pentágono, alertó que este incidente sugiere la existencia de tecnologías que hacen obsoletos los sistemas de defensa actuales.

Durante la audiencia, se escuchó también el testimonio de veteranos, como Dylan Borland, quien relató avistamientos anteriores de objetos de forma triangular con características anómalas, lo que refuerza la necesidad de transparencia y mayor investigación por parte de las entidades gubernamentales.

