Critican actitud de Jezzini en Venga la Alegría tras estar desaparecido en redes; video se viraliza

Tras encender la alerta en cientos de usuarios por su supuesta desaparición, este martes 9 de septiembre el influencer Jezzini se volvió tendencia por “reaparecer” en el programa matutino Venga la Alegría, luciendo un nuevo look.

Al ser entrevistado por los presentadores sobre su paradero, el creador de contenido, con la voz entrecortada, aclaró que fue hipnotizado, que ahora será conocido como “Zzini” y que a la 1:00 pm compartiría todos los detalles con sus seguidores sobre dónde estuvo y esta nueva etapa.

“Es que hace unas semanas me fui a hipnotizar (...) y cuando estaba en ese estado máximo de relajación escuché un ‘Bang’ y una voz me dijo: ‘Zzini despierta, atrévete a ser todo lo que siempre quisiste ser”, mencionó el influencer.

Leer también: Así fue el momento de tensión entre Valentina Gilabert y su “mejor amiga” previo a ataque de Marianne Gonzaga; revela minutos clave

¿Está bien? 😳 #Jezzini reaparece con cambio de look tras haber estado desaparecido de redes sociales.😱 #VLA pic.twitter.com/G2kDokMyaC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 9, 2025

Critican actitud de Jezzini en Venga la Alegría tras estar desaparecido en redes

La polémica surgió cuando sus seguidores, al atender el llamado en redes sociales, descubrieron que la supuesta “desaparición”, se trató de una campaña para lanzarse como cantante.

“BIENVENIDOS A MI BIG BANG”, escribió el influencer al compartir una serie de fotos con su nuevo look, sosteniendo un micrófono para enmarcar el lanzamiento de su video musical llamado “Big Bang”.

Leer también: Yulay reaparece con bastón tras estar hospitalizado; esto se sabe sobre su estado de salud

Ante esta revelación, la reacción de los internautas causó confusión en plataformas digitales, pues si bien, muchos apoyaron su nueva faceta como cantante, otra gran cantidad de usuarios externó sentir decepción al enterarse que la desaparición del influencer fue parte de una estrategia de marketing.

"Una total falta de respeto a sus seguidores, ahí todos preocupados porque quizá estaba en depresión"

"Estoy segura de que hubieras tenido un chingo de apoyo sin necesidad de hacer todo ese marketing desapareciendo"

"No fue necesario tanto show"

"Chavo, nomas nos hubieras dicho que querías ser cantante y ya"

"Pasó de la gracia, al cringe y ahora la pena"

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs