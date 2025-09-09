Así fue el momento de tensión entre Valentina Gilabert y su “mejor amiga” previo a ataque de Marianne Gonzaga; revela minutos clave

Valentina Gilabert, la joven modelo que fue atacada el pasado mes de febrero por la expareja de su novio, Marianne Gonzaga, quien la hirió 14 veces con un objeto punzocortante; reveló más detalles sobre el día de la agresión.

En entrevista con Adela Micha para el programa “La Saga”, la creadora de contenido revivió los momentos clave que la llevaron a debatirse entre la vida y la muerte durante varios días.

Tras la liberación asistida de Marianne Gonzaga, al llegar a un acuerdo entre ambas partes y enfrentar una sentencia condenatoria por haber causado lesiones a Valentina Gilabert; el caso continúa levantando polémica.

En su video, Valentina dejó claro que el acuerdo fue mutuo y que seguirán sus caminos por separado. Foto: TikTok

Valentina Gilabert revela minutos clave previo al ataque de Marianne Gonzaga

En la recapitulación de los momentos de tensión que vivió dentro del departamento donde ocurrió el ataque, Valentina contó que fue invitada por Aitzane, quien era su “mejor amiga”: “Yo llegué al departamento de esta supuesta amiga, estuvimos ahí un rato y no sabía que Marianne estaba ahí. Antes de ir, me juró que Marianne no estaba con ella.

Al llegar junto a su novio y expareja de Marianne, una vez dentro del domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, fue Aitzane quien se encargó de quedarse a solas con Valentina y retenerla en el baño mientras platicaban. Al salir de ahí, Valentina dijo que sintió tres golpes en la espalda y cuando volteó, vio a Marianne de frente.

"Como la tenía muy cerca, me caí hacia atrás, en el piso me dio tres veces en el pecho, en la cara y la cabeza; empecé a sentir que me salía aire de los pulmones, me puse boca abajo y dejé mi mano sobre el piso y me dio en la mano", contó la joven.

Valentina Gilabert durante su recuperación tras casi perder la vida por el ataque de Marianne Gonzaga. Foto: Redes Sociales

Después de ataque, Gonzaga le pidió a Aitzane que la ayudara a limpiar y cuando se percató que Valentina intentaba escapar, Mariane la hirió en el cuello y continuó desangrándose hasta que llegó su novio.

Al cuestionar si sentía rabia, Valentina respondió: “Le tengo más coraje a Aitazane porque era mi amiga, siempre estuve para ella y ella fue la que me invitó a su casa, me insistió que fuera, escondió a Marianne”.

