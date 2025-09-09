Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a impuesto especial a videojuegos violentos; esto dijeron

Tras la presentación del Paquete Económico 2026, que propone establecer un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento y a las apuestas, el incremento acaparó la atención de los internautas generando polémica.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, esta medida tiene que ver con temas de seguridad y llamó a los padres de familia a supervisar qué tipo de uso hacen sus hijos e hijas.

Dicho impuesto causó todo tipo de reacciones en distintas personalidades, entre las que destacaron las opiniones del empresario Ricardo Salinas Pliego y el comunicador Chumel Torres.

Leer también: Paquete Económico 2026: Sheinbaum explica impuesto especial a videojuegos violentos; detalla aumento para refrescos y cigarros

La comunidad gamer pagará un impuesto extra en el 2026 por consumo de videojuegos violentos. Imagen: Unsplash

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a impuesto especial a videojuegos violentos

Esta medida se volvió tema de debate en la red, a lo que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien es reconocido en plataformas digitales como detractor de la 4T y por publicar contundentes opiniones sobre el actual gobierno, aumentó la polémica en ‘X’.

“Esa es la brillante estrategia de seguridad del gobierno de @PartidoMorenaMx para ellos, esto equivale a acabar con la violencia. No tarda en llegar la explicación oficial de que este nuevo robo a los jóvenes es, en realidad, un acto heroico de “combate” a la violencia”, escribió el empresario.

Leer también: Apple presenta el iPhone 17 y los memes no perdonan; usuarios dan su punto de vista en X

El empresario aumentó la polémica en la red con su opinión. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el presentador Chumel Torres reaccionó con la exclamación “Morena salió más panista que el PAN” y más tarde posteó lo siguiente: “Les asusta la violencia en los videojuegos y condenan las marchas antiviolencia en Culiacán. Impresionante el nivel de esos hue***”.

El comunicador levantó ámpula con su comentario. Foto: Captura de pantalla

Ante ello, las opiniones de los internautas sobre este controversial tema, no se hicieron esperar.

"Hasta de las piedras van a querer 'recaudar' impuestos..."

"Pues yo lo veo más como un incentivo a la piratería"

"Y a ver a qué van a considerar violentos"

"Puras ocurrencias de la 4T"

"Golpe bajo a la juventud, ya los quiero ver sin su voto para 2030"

"Ya se levantaron el cuello que es para contrarestar al narco"

*Con información de Eduardo Dina

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs