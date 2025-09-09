Más Información

Apple presenta el iPhone 17 y los memes no perdonan; usuarios dan su punto de vista en X

Eclipse Solar de septiembre: ¿qué día será el fenómeno astronómico?; conoce los detalles

Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

¿Que se celebra hoy, 9 de septiembre?; conoce las efemérides de este martes

Seguro de Desempleo CDMX: ¿hasta qué hora me puedo registrar hoy, 9 de septiembre?; checa aquí

Como ya es tradición, presenta cada año sus nuevos lanzamientos en la línea de productos iPhone. En esta ocasión, la gran estrella es el nuevo iPhone 17.

Y como era de esperarse, esta noticia generó miles de reacciones en redes sociales, con opiniones divididas y debates diversos. Por lo que ya comenzaron a compartir una variedad de memes sobre el nuevo iPhone 17.

Apple presenta el iPhone 17 y los memes no soportan

La plataforma X se ha llenado hasta el momento de memes sobre el lanzamiento del nuevo iPhone y al parecer no fue recibido con gran emoción, sino con humor y sarcasmo.

Algunos de los usuarios compartieron memes sobre la protección que tendrán que tener estos nuevos celulares ya que los iPhone se caracterizan por no ser resistentes a las caídas.

Otros tantos hablan del parecido que habrá en todas las versiones de este nuevo iPhone 17 y con los anteriores.

Finalmente, mencionan un tanto sarcásticamente si el teléfono contará con estas nuevas mejoras.

