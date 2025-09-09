Apple presenta el iPhone 17 y los memes no perdonan; usuarios dan su punto de vista en X

Como ya es tradición, Apple presenta cada año sus nuevos lanzamientos en la línea de productos iPhone. En esta ocasión, la gran estrella es el nuevo iPhone 17.

Y como era de esperarse, esta noticia generó miles de reacciones en redes sociales, con opiniones divididas y debates diversos. Por lo que ya comenzaron a compartir una variedad de memes sobre el nuevo iPhone 17.

Apple presenta el iPhone 17 y los memes no soportan

La plataforma X se ha llenado hasta el momento de memes sobre el lanzamiento del nuevo iPhone y al parecer no fue recibido con gran emoción, sino con humor y sarcasmo.

Algunos de los usuarios compartieron memes sobre la protección que tendrán que tener estos nuevos celulares ya que los iPhone se caracterizan por no ser resistentes a las caídas.

iPhone 17

iPhone 17

Otros tantos hablan del parecido que habrá en todas las versiones de este nuevo iPhone 17 y con los anteriores.

iPhone 17

iPhone 17

Finalmente, mencionan un tanto sarcásticamente si el teléfono contará con estas nuevas mejoras.

iPhone 17

iPhone 17

