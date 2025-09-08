Más Información

¿Septiembre, eres tú? Los mejores memes que dejó el sismo de 5.2 en Oxaca; CDMX da la bienvenida al mes

TV Azteca crea cápsula informativa de Benito Juárez con IA; video causa polémica

Vendedor intenta aprovecharse de influencer extranjero en Tepito; video genera críticas en redes

¿Quién era Juan Ortelli?; muere exdirector de la revista Rolling Stone a los 43 años

Día de Independencia 2025: ¿abrirán los bancos el 15 y 16 por fiestas patrias?; esto se sabe

Durante la tarde del lunes 8 de septiembre, el (SSN) registró un sismo de magnitud 5.2, con epicentro a un kilómetro de Pinotepa Nacional en Oaxaca, aproximadamente a las 16:33 horas del día.

De acuerdo con testimonios de usuarios en plataformas digitales y redes sociales, el se percibió en algunas zonas de la capital del país con intensidad moderada, sembrando pánico en ciudadanos.

Además, algunos internautas informaron que tuvieron que desalojar sus viviendas por la alerta emitida en las aplicaciones de los celulares. Hasta el momento no se han reportado daños y elementos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) anunciaron que el temblor no ameritó la activación de la Alerta Sísmica, a través de los altavoces.

Sismo de 5.2 en Oaxaca se percibió en la Ciudad de México. Foto: SSN
Los mejores memes que dejó el sismo, usuarios inauguran "Septiemble"

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al sismo en redes sociales, compartiendo divertidos memes y dándole la bienvenida a septiembre con el mejor humor.

A través de la plataforma de 'X', cientos de internautas compartieron imágenes divertidas y bromearon un poco con la situación para desahogar la tensión de dejó tras de sí el fenómeno natural.

A continuación te mostramos los mejores memes:

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
Muchos internautas ya están preparando los bolillos para el susto ante próximos temblores, aseguran que Septiembre nunca se equivoca.

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
La notificación de alerta de varias aplicaciones asustó a los mexicanos. Algunos no soportaron el asombro y se les bajó la presión.

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
Como cachorro regañado, algunos usuarios culparon al mes de septiembre por dar inicio a los sismos.

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
A tan solo 8 días de iniciado el mes, los usuarios ya se preparan para futuros movimientos telúricos.

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
Con el gran movimiento en redes sociales, los internautas agregaron una nueva indicación a seguir durante el desarrollo de un sismo: "No corro, no grito, no empujo. Si twitteo".

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
¡Y la que retiemble! Muchos usuarios tomaron al sismo como una señal e inauguraron el mes patrio con la incertidumbre y la expectativa a flor de piel.

Usuarios reaccionaron al sismo de 5.2 en Oaxaca en redes sociales con memes y graciosas reacciones. Foto: Captura de pantalla
A algunos usuarios no les sorprendió el sismo de esta tarde, pues en el mes de septiembre aseguran que ya no es una novedad.

