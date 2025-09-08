Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Sismológico Nacional informó que a las 16:33 horas de este lunes 8 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 5.2 a un kilometro de Pinotepa Nacional en Oaxaca.

Según usuarios en redes asociales, el sismo se sintió en zonas de la Ciudad de México con intensidad moderada, incluso algunos reportaron desalojar sus hogares por alertas de apps.

Sismo no requirió activación de alerta en la CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) anunció a través de redes sociales que el sismo registrado en Oaxaca no ameritó la activación de la Alerta Sísmica a través de los altavoces de la CDMX.

El alcalde de Coyoacán compartió los números de emergencia en caso de incidentes mayores tras el movimiento tectónico. "Iniciamos los protocolos correspondientes", informó.

