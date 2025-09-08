Ciudad de México.- El gobierno de Hidalgo fortalece la presencia de sus productos en eventos nacionales e internacionales, al participar activamente en exposiciones para promocionar la gastronomía local y abrir oportunidades de negocio.

Así lo informó Carlos Henkel Escorza, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) del estado, durante la Expo Gourmet Show 2025, uno de los principales escaparates del sector gastronómico en México.

En esta edición, ocho empresas hidalguenses expusieron sus productos ante distribuidores, productores y público especializado, buscando ampliar su alcance en mercados nacionales e internacionales.

Las empresas participantes fueron:

Mexican Honey and Bee

Real de Morales

Macuil

Temexcally

La Jarochita

Pepinole

Paralelo 20

Delymas

Durante el evento, que reunió a 184 expositores de café, chocolate y restaurantería, Henkel Escorza destacó el compromiso del gobernador Julio Menchaca Salazar de impulsar el desarrollo económico local mediante la apertura de nuevos mercados y la consolidación de vínculos estratégicos.

“Fue una gran satisfacción estar en esta expo, porque promovemos el desarrollo económico local, a través de nuevos mercados y vínculos con distribuidores, productores y público especializado. Creemos en el poder de la colaboración y del trabajo en equipo para que los productos hidalguenses trasciendan más allá de nuestras fronteras”, señaló.

En el pabellón de Hidalgo, los visitantes pudieron conocer una amplia variedad de productos que reflejan tradición, innovación y calidad, como miel, mermeladas, jaleas, granola, destilado de pulque, pan artesanal, condimentos, especias, licores, bebidas espumosas, sidras y frutas caramelizadas, todos elaborados por familias productoras hidalguenses.

Por su parte, Marcos Gottfried, vicepresidente de Tradex Exposiciones, organizadora del evento, invitó a los participantes a aprovechar esta plataforma para fortalecer relaciones comerciales, inspirarse con conferencias especializadas y consolidar sus negocios dentro del sector gastronómico.

Con esta participación, Hidalgo reafirma su apuesta por promover la gastronomía local, fomentar el emprendimiento y posicionar sus productos en el ámbito nacional e internacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv