Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Zacatecas.- Durante la inauguración del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i Zacatecas), el gobierno de Zacatecas al informar la estrategia tecnológica para reforzar la seguridad, se mostró un perro robot armado que está equipado y funcionaría en operativos para combatir al crimen organizado. La imagen destacó en la presentación.

Dentro de las características que se informaron tendrá este robot es que está diseñado para portar un arma larga tipo fusil AR-15, calibre 5.56, la cual se carga sobre la parte de superior, además de que también cuenta con sensores de tecnología avanzada y está diseñado para funcionar en entornos complejos y de alto riesgo.

El gobernador David Monreal Ávila y el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, dieron a conocer la nueva infraestructura, quienes aseguraron que con esto se coloca a Zacatecas “a la vanguardia con tecnología de primera generación”, al destacar también la adquisición de drones tácticos y aviones no tripulados, al asegurar que con ello han permitido detectar armas a kilómetros de distancia y reducir de manera todos los tipos del delito: el secuestro, el robo a mano armada, el robo en carretera y el homicidio.

Medina Mayoral dijo sobre el perro que "estos otros medios que no se han adquirido, pero los estamos apoyando... este es el perro, este puede estar con un arma y accionarla a distancia. Puede entrar a una casa o a una cueva, a algún lugar a rescatar a alguna persona. Puede a neutralizar grupos".

Cuando lo dijo, el perro se movía en la presentación, detrás del gobernador Monreal.

El perro se observa a partir del minuto 50:

