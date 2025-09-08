De las páginas al cine; 5 adaptaciones literarias que llegarán en 2026

Diferentes plataformas de streaming han anunciado sus próximos estrenos para 2026 con nuevas adaptaciones literarias.

Una vez más, el cine viene a darle vida a historias contadas en libros y que en algún momento vivieron en la imaginación de muchas personas amantes de la literatura.

Estas adaptaciones llegarán a la pantalla grande y otras en plataformas de streaming.

Algunas de estas películas se están filmando y otras ya están grabadas, por lo que la mayoría ya tiene fecha de estreno.

5 adaptaciones literarias que llegarán en 2026

Aquí te daremos la recopilación de los lanzamientos para 2026 que ya están confirmados y muchos otros con fecha de estreno.

La hipótesis del amor

Novela de Ali Hazelwood que será adaptada cinematográficamente por producción de Amazon MGM Studios y MRC, bajo la dirección de Claire Scanlon, que se estrenará en 2026.

Esta es la historia de una joven Olive Smith protagonizada por Lili Reinhart, quien se ve envuelta en una simulación de relación con Adam Carlsen, un profesor algo antipático, y utiliza esto para convencer a su mejor amiga de que está bien con su ex. Sin embargo, la química entre ambos hace que esta hipótesis de amor parezca complicada.

Cumbres Borrascosas

Warner Bros Studios ya nos dio el primer adelanto de esta nueva adaptación de la novela de Emily Brontë que se estrenará el 12 de febrero de 2026 en cines. Esta película fue dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Esta novela clásica que la mayoría de la gente conoce desarrolla una trama romántica con venganza por una relación destructiva entre Catherine Earnshaw y Heathcliff.

Verity

Este libro de suspenso de Colleen Hoover. Cuenta la historia de una escritora, Lowen Ashlegh, que se encuentra en problemas y recibe un encargo que cambiará su vida.

Esta película está dirigida por Michael Showalter y contará con el elenco de Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova y Brady Wagner. Llegará a cines en mayo de 2026.

Gente que conocemos en vacaciones

Novela romántica escrita por Emily Henry. Adaptación cinematográfica que se estrenará el 1 de enero de 2026 únicamente en Netflix.

Cuenta la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigas con personalidades opuestas que dejaron de hablarse hace dos años tras un mal viaje de verano.

Todo lo que nunca fuimos

Warner Bros Studio tendrá una nueva adaptación cinematográfica del libro de Alice Kellen, esta nueva película será dirigida por Jorge Alonso y se estrenará en 2026.

Cuenta la historia de Leah, una niña que abandona sus aficiones y se hunde en la depresión tras la muerte de sus padres en un accidente. Su hermano, tras un viaje de trabajo, la deja al cuidado de Axel, su mejor amigo. Axel intentará ayudarla a recuperar su vitalidad, pero Leah está enamorada de él, situación que cambiará sus vidas.

