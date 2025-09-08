Más Información

¡Será mamá! Debby Ryan anuncia embarazo con el baterista de Twenty One Pilots; así lo dio a conocer

De las páginas al cine; 5 adaptaciones literarias que llegarán en 2026

¿Demon Slayer: ¿Castillo infinito tiene escena post créditos?; esto se sabe

Banco del Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para abrir tu cuenta de ahorro?; entérate aquí

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago de 6 mil 200 hoy, 8 de septiembre?; esto se sabe

La actriz y cantante estadounidense, conocida por sus destacados personajes, Jessie y Bailey, de Channel, Debby Ryan; y su esposo, el baterista del duo musical 21 Pilots, Josh Dun, compartieron a través de redes sociales otro momento de su vida personal que ha conmovido a millones de sus fans.

Desde el inicio de su relación, la pareja logró convertirse en una de las favoritas del mundo del espectáculo, no solo por su talento, sino por su complicidad y por la manera en la que comparten momentos especiales con sus seguidores.

Recientemente, han vuelto a derretir los corazones de millones de internautas, al anunciar que dentro de pocos meses se convertirán en padres.

En ocasiones especiales, la pareja tiende a compartir fotos que dan un vistazo a su relación. Foto: Instagram @debbyryan
¿Cómo anunciaron Debby Ryan y Josh Dun su embarazo?

A través de redes sociales la pareja hizo una publicación colaborativa con una serie de imágenes, anunciando oficialmente su embarazo.

Las fotos muestran la pancita de embarazada de Debby Ryan y a Josh Dunn agarrándola -como se acostumbra hacer a las mujeres embarazadas-.

En la primera imagen se les puede ver abrazados, con el baterista detrás de Debby, mientras ella sostiene unos zapatitos Vans, con el emblemático diseño de la maca, y haciendo referencia al clásico estilo que caracteriza al músico.

Otra de las fotos muestra imágenes de los ultrasonidos y las ecografías fetales, y en una más se puede ver a Debby con ropa de estar, en lo que se puede asumir es la casa de la pareja.

La publicación de Instagram inevitablemente transmite ternura y alegría, y no dejó de ser fiel al romántico estilo de Debby y Josh, ya que la manera creativa y emotiva en la que decidieron compartir esta noticia hizo que sus fans se sintieran integrados a este nueva e importante etapa de sus vidas.

