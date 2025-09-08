¡Será mamá! Debby Ryan anuncia embarazo con el baterista de Twenty One Pilots; así lo dio a conocer

La actriz y cantante estadounidense, conocida por sus destacados personajes, Jessie y Bailey, de Disney Channel, Debby Ryan; y su esposo, el baterista del duo musical 21 Pilots, Josh Dun, compartieron a través de redes sociales otro momento de su vida personal que ha conmovido a millones de sus fans.

Desde el inicio de su relación, la pareja logró convertirse en una de las favoritas del mundo del espectáculo, no solo por su talento, sino por su complicidad y por la manera en la que comparten momentos especiales con sus seguidores.

Recientemente, han vuelto a derretir los corazones de millones de internautas, al anunciar que dentro de pocos meses se convertirán en padres.

Lee también Emma Coronel presume fotos inéditas de sus gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán; lanza curioso mensaje en Instagram

En ocasiones especiales, la pareja tiende a compartir fotos que dan un vistazo a su relación. Foto: Instagram @debbyryan

¿Cómo anunciaron Debby Ryan y Josh Dun su embarazo?

A través de redes sociales la pareja hizo una publicación colaborativa con una serie de imágenes, anunciando oficialmente su embarazo.

Las fotos muestran la pancita de embarazada de Debby Ryan y a Josh Dunn agarrándola -como se acostumbra hacer a las mujeres embarazadas-.

En la primera imagen se les puede ver abrazados, con el baterista detrás de Debby, mientras ella sostiene unos zapatitos Vans, con el emblemático diseño de la maca, y haciendo referencia al clásico estilo que caracteriza al músico.

Lee también Así se vio el Eclipse Lunar 2025; usuarios comparten sus mejores imágenes de la Luna de sangre

Otra de las fotos muestra imágenes de los ultrasonidos y las ecografías fetales, y en una más se puede ver a Debby con ropa de estar, en lo que se puede asumir es la casa de la pareja.

La publicación de Instagram inevitablemente transmite ternura y alegría, y no dejó de ser fiel al romántico estilo de Debby y Josh, ya que la manera creativa y emotiva en la que decidieron compartir esta noticia hizo que sus fans se sintieran integrados a este nueva e importante etapa de sus vidas.

También te interesará:

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

¿Culpa de Aaron Ramsey?; tras muerte de Giorgio Armani, usuarios recuerdan “maldición” del jugador de Pumas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov