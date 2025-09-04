¿Culpa de Aaron Ramsey?; tras muerte de Giorgio Armani, usuarios recuerdan “maldición” del jugador de Pumas

El mundo de la moda se encuentra de luto, tras anunciarse la muerte del reconocido diseñador italiano, Giorgio Armani, a los 91 años de edad. Su fallecimiento fue confirmado este jueves 4 de septiembre a través de un comunicado hecho por el grupo Armani.

De acuerdo con el informe, el creador y fundador de la famosa diseñadora de artículos de lujo, apodado el "rey" de la moda italiana, falleció "tranquilamente" y "rodeado de sus seres queridos".

Su muerte, inevitablemente ha revivido los rumores de la "maldición de Aaron Ramsey". El futbolista galés, que actualmente juega para los Pumas, marcó su primer gol para el club mexicano el pasado domingo 31 de agosto, durante la jornada 7 del Apertura 2025 en CU.

Lee también Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El fallecimiento del icónico diseñador italiano fue confirmado por Grupo Armani este 4 de septiembre. Foto: AFP

¿En qué consiste la "maldición de Aaron Ramsey?

La llamada "maldición de Ramsey" es una creencia popular que afirma que cada que el talentoso jugador británico, Aaron Ramsey, anota un gol, una celebridad fallece poco tiempo después.

Esta teoría inició en 2009, cuando tras marcar un gol para la selección de Gales, se dio a conocer el fallecimiento de Andrés Montes, un reconocido periodista español.

Usuarios en redes sociales ligando la muerte de Giorgio Armani con el primer gol de Ramsey para los Pumas. Foto: X

Desde entonces, varias muertes mediáticas han coincidido con anotaciones del futbolista, dando vida a la leyenda urbana entre los aficionados del fútbol a nivel mundial.

Lee también Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González

Cuatro días después del gol de Ramsey del pasado domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, diversos usuarios en redes han comenzado a especular si la muerte del emblemático diseñador italiano significa que la "maldición de Ramsey" sigue surtiendo efecto.

Usuarios en redes sociales ligando la muerte de Giorgio Armani con el primer gol de Ramsey para los Pumas. Foto: X

Muertes famosas ligadas a anotaciones del futbolista

Algunas de las muertes más reconocidas que se han ligado a la "maldición de Ramsey" son:

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Paul Walker (30/11/2013)

Robin Williams (11/08/2014)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Luke Perry (04/03/2019)

*Con información de Nicolás Schiller Solti.

También te interesará:

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

CEO polaco que arrebató gorra a niño en el US Open habla del incidente; esto dijo

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr