Así se vio el Eclipse Lunar 2025; usuarios comparten sus mejores imágenes de la Luna de sangre

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 regaló espectaculares postales de la llamada “luna de sangre”.

Aunque en México no fue visible, millones de personas en diferentes continentes compartieron imágenes del evento que fascinó tanto a astrónomos como a aficionados de la observación del cielo nocturno.

7 de septiembre de 2025 Foto: Captura de pantalla en X

Lee también:Luna de Cosecha 2025: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México; conoce la fecha exacta

Así se vio el Eclipse Lunar 2025

La noche del domingo 7 de septiembre, el cielo fue protagonista de un fenómeno que acaparó la atención mundial: un eclipse lunar total que convirtió a la Luna en una esfera rojiza conocida popularmente como “luna de sangre”.

Este evento astronómico se apreció con claridad en países de Asia y Oceanía, mientras que en partes de Europa y África se observó de manera parcial.

🌕If you missed #BloodMoon at the midnight, here is a 31 seconds video for #LunarEclipse, the power of mother nature.



YouTube: https://t.co/F12uymJwAq



A final lunar eclipse of 2025 turned China’s night sky with a rare #BloodMoon. pic.twitter.com/TJqJhc5Dei — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) September 7, 2025

Los observadores más privilegiados fueron los residentes de China, India, el oeste de Australia y el este de África, donde el satélite natural pudo verse en todo su esplendor.

El eclipse comenzó alrededor de las 17:30 horas GMT y alcanzó su punto máximo hacia las 18:52 horas GMT, momento en que la Luna se cubrió completamente por la sombra de la Tierra.

Evento astronómico 7 de septiembre de 2025. Foto: Captura de pantalla en X

It’s a full moon today! 🌕



Skywatchers in most of Africa, Europe, Asia and Australia may also see a lunar eclipse, or Blood Moon. Totality will begin around 1730 UTC and last for about 82 minutes.



No matter where you are, you can learn how eclipses work: https://t.co/qt42ek6ojZ pic.twitter.com/pxXFRnSjUE — NASA (@NASA) September 7, 2025

Evento astronómico 7 de septiembre de 2025. Foto: Captura de pantalla en X

¿Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse lunar?

La tonalidad rojiza que caracteriza a la “luna de sangre” tiene una explicación científica: ocurre porque la Tierra bloquea la luz directa del Sol, permitiendo únicamente el paso de los rayos que se filtran y dispersan a través de la atmósfera terrestre.

Como las longitudes de onda azules se desvanecen más rápido, predominan las rojas, otorgando a la Luna ese matiz tan particular, esto de acuerdo con National Geograophic.

Evento astronómico 7 de septiembre de 2025. Foto: Captura de pantalla en X

A diferencia de los eclipses solares, que requieren de lentes especializados para poder observarlos con seguridad, los eclipses lunares pueden disfrutarse a simple vista siempre que el cielo esté despejado.

Esto permitió que millones de personas fotografiaran y compartieran en redes sociales imágenes de este espectáculo, inundando internet con impresionantes postales de la “luna de sangre”.

Evento astronómico 7 de septiembre de 2025. Foto: Captura de pantalla en X

Evento astronómico 7 de septiembre de 2025. Foto: Captura de pantalla en X

También te interesará:

Eclipse Lunar 2025: ¿dónde seguir la transmisión en vivo de la Luna de sangre hoy, 7 de septiembre?; conoce los detalles

Ucraniana se viraliza al buscar vestido de XV años en La Lagunilla; "no tengo quince, pero sí ganas"

Ley 73 del IMSS en fase final; ¿qué generación será la última en beneficiarse?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov