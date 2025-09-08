Emma Coronel presume fotos inéditas de sus gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán; lanza curioso mensaje en Instagram

Emma Coronel publicó una tierna instantánea de sus gemelas María Joaquina y Emaly cuando eran bebés, en la que lucen vestidos amarillos y sombreros.

La decisión causó revuelo en redes, donde decenas de usuarios comentaron el evidente parecido con su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Emma Coronel, la mujer que compró el Chapo con una Cheyenne y un Mercedes

Lee también: ¿Por qué "El Chapo" no fue condenado a pena de muerte?; "El Mayo" Zambada busca evitar sanción en EU

¿Qué reveló Emma Coronel en la imagen compartida?

La exreina de belleza y ahora influencer, Emma Coronel, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía inédita de sus hijas gemelas, María Joaquina y Emaly Guadalupe, nacidas el 15 de agosto de 2011.

En la imagen, que data de sus primeros años de vida, las niñas aparecen vestidas con vestidos amarillos, sombreros con flores y sandalias; una sostiene una manzana, y la otra una pera.

El post incluía la frase: “Si querían conocer a mis retoños”, y rápidamente generó una ola de reacciones positivas y emotivas. Varios seguidores comentaron que las niñas son “iguales al padre”, mientras otros destacaron la mezcla de rasgos familiares: “La de la manzana es igual al papá, la otra a mamá” y “qué buenos genes tienen los dos”.

Aunque actualmente las gemelas tienen 14 años y se encuentran en plena adolescencia, esta fotografía, tomada en su infancia, ofreció a la audiencia un vistazo de su crecimiento y desarrollo.

Emma Coronel publicó una tierna instantánea de sus gemelas María Joaquina y Emaly cuando eran bebés. Foto: Captura de pantalla en Instagram (emma.coronel.official)

Lee también: Emma Coronel: ¿De qué trata "La Señora", canción de Mariel Colón, exabogada de "El Chapo"?

Emma Coronel ha mantenido una postura reservada ante la exposición pública de sus hijas en redes sociales. En esta ocasión optó por compartir imágenes de archivo en lugar de actuales, preservando la privacidad de las menores mientras celebra su historia familiar.

El padre de las niñas, Joaquín “El Chapo” Guzmán, permanece recluido con una condena de cadena perpetua. Aunque en el pasado las gemelas lo visitaron en prisión, su madre ha sido cuidadosa en no revelar detalles que puedan comprometer su bienestar ni seguridad.

También te interesará:

Eclipse Lunar 2025: ¿dónde seguir la transmisión en vivo de la Luna de sangre hoy, 7 de septiembre?; conoce los detalles

Ucraniana se viraliza al buscar vestido de XV años en La Lagunilla; "no tengo quince, pero sí ganas"

Ley 73 del IMSS en fase final; ¿qué generación será la última en beneficiarse?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov