De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

Un nuevo video está conquistando las redes sociales, y es que tiene como protagonista a Arkadas, el perro rescatista que fue donado a México.

El pastor alemán fue un obsequio por parte del gobierno de Turquía, para mostrar agradecimiento a México, por la ayuda humanitaria que prestó tras los sismos de febrero de 2023, que dejaron a más de 50 mil muertos en esa nación.

El perro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también fue un presente en honor a Proteo, el perro de búsqueda y rescate mexicano, entrenado con especialidad en estructuras colapsadas, que falleció durante una de las misiones en Turquía.

Arkadas de cachorro. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL

El nombre de "Arkadaş" fue elegido por la ciudadanía mexicana a través de una encuesta en redes sociales y significa "amigo" en turco.

Arkadas conquista las redes

En el video que está conquistando miles de corazones, se puede ver a Arkadas de cachorro, acompañado de la leyenda "no pestañees, no pestañees". Las imágenes cortan a un clip de Arkadas reciente, en el que se puede apreciar que el pastor alemán turco, ya se es un perro adulto. A la fecha, el perro rescatista de la Sedena tiene más de 2 años y medio, pues nació el 5 de enero de 2023.

La publicación de Arkadas, ya cuenta con más de 645 mil reproducciones y más de 53 mil interacciones. El video se subió a Instagram desde la cuenta oficial de la Sargento Giovana Villegas, quien se describe a sí misma como la "influencer de la Sedena".

La publicación cuenta con una variedad de comentarios en los que usuarios muestran su cariño a Arkadas, como "Un mexicano nace donde le da la gana, te amamos Arkadas", "Te quiero mucho Proteo , te quiero mucho Arkadas" o "Hermoso como un oso!! en honor a Proteo".

