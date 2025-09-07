Mujer le quita pelota a niño tras home run en partido de béisbol; video causa indignación en redes

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de una mujer quitándole a un niño la pelota de un home run en el partido de béisbol Phillies vs Marlins, que se llevó a cabo en Miami, Florida, el pasado 6 de septiembre.

Luego de que el jardinero central de los Phillies, Harrison Bader, conectara un home run solitario a las gradas del jardín izquierdo en la cuarta entrada en el estadio LoanDepot Park, varios aficionados corrieron para recoger la pelota.

En el video viral, compartido originalmente por el portal Phillies Tailgate -dedicado a actualizar sobre noticias, estadísticas y rumores de los Philadelphia Phillies, se ve al padre del niño correr por las butacas para recoger la pelota del home run.

Momento en el que el padre regresa a su asiento para darle la pelota a su hijo. Foto: NBC Sports

En las imágenes, captadas por el medio NBC Sports Philadelphia, no se muestra con claridad si alguien tocó la pelota de béisbol primero, únicamente se puede ver como el padre la recoge del suelo y regresa a su asiento para entregársela a su hijo, a quien posteriormente abraza.

Segundos después, una mujer se acerca bruscamente y reclama que le den la pelota a ella. En el video se puede ver la molestia del padre, quien, a pesar de ello, decide pedirle la pelota al niño, para dársela a la mujer.

This woman has no idea how her life is about to change



pic.twitter.com/1EAA79HuJW — Jason Scheer (@jasonscheer) September 6, 2025

Un final feliz al momento "agrio"

El momento, que fue captado por las cámaras de la cadena de deportes NBC Sports, que trasmitía a nivel nacional el partido, rápidamente llamó la atención de los asistentes en el estadio y de representantes de ambos equipos de béisbol.

Más tarde en el juego, una representante de los Marlins de Miami se acercó a la familia para regalarle al pequeño una bolsa llena de premios y souvenirs del equipo. La mujer procede a preguntarle al menor si está bien y a felicitarlo, pues se encontraba celebrando su cumpleaños.

After the home run ball was snatched from the kid, the Marlins stepped up with a gift package, and the Phillies' Bader hooked him up with a signed ball. Now that Karen looks like an even bigger POS. pic.twitter.com/vvigTXAyB5 — Cassie N (@cass_nguyen_) September 6, 2025

Asimismo, al final del partido, representantes de los Phillies -equipo que estaba apoyando la familia-, se acercaron para programar un encuentro entre el niño y el autor del home run cuya pelota le fue arrebatada, Harrison Bader.

El pequeño y su padre tuvieron la oportunidad de compartir un momento con el deportista afuera de la casa club de los Phillies. Bader también le obsequió un bate y otra pelota al menor, ambos artículos autografiados.

Going home with a signed bat from Bader pic.twitter.com/pCaXHSjLgL — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 6, 2025

La reacción de miles de usuarios en redes

Luego de que comenzara a circular el video en plataformas digitales, miles de usuarios expresaron su rechazo a la acción de la mujer, quien ya se ha ganado el apodo de "la Karen de Philadelphia".

Este suceso se da a días de que ocurriera un evento similar en el US Open, en el que un empresario polaco le arrebató la gorra de Kamil Majchrzak a un niño.

