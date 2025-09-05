¿Cuál es la mejor forma de saludar a un perro?; descubre la clave para acercarse a un animal de forma segura

Para los amantes de las mascotas, saludar a los perritos desconocidos es un acto cotidiano que, aunque puede estar lleno de bondad, algunas veces termina mal por no saber cómo establecer un contacto respetuoso con el animal.

El instinto de los perros es territorial por naturaleza, por lo que detectar a un extraño aproximándose, puede ser registrado como una invasión a su espacio y provocar un accidente.

¿Cómo saludar a un perro de forma asertiva?

De acuerdo con el portal especializado en adiestramiento canino, American Kannel Club, el secreto para establecer una interacción en calma, está en dejar que el animal marque el ritmo del encuentro y aprender a observar sus reacciones. Un perro que se siente amenazado podría reaccionar encogiéndose, gruñendo o incluso mordiendo.

Pide permiso al dueño: Si deseas acercarte a un tierno perrito que pasea junto a su dueño, pregunta si puedes saludarlo y confía en la respuesta; solo los dueños pueden anticipar si su mascota sufre de ansiedad o tiene conductas agresivas con extraños.

Si deseas acercarte a un tierno perrito que pasea junto a su dueño, pregunta si puedes saludarlo y confía en la respuesta; solo los dueños pueden anticipar si su mascota sufre de ansiedad o tiene conductas agresivas con extraños. Acércate con cautela: No te dirijas directo hacia él, evita los movimientos bruscos y evita el contacto visual directo para que se de cuenta que no eres una amenaza.

No te dirijas directo hacia él, evita los movimientos bruscos y evita el contacto visual directo para que se de cuenta que no eres una amenaza. Deja que el perro te huela primero: Aproxima tu mano a la parte baja del hocico con la palma hacia abajo; si te huele y actúa relajado, se le puede dar la vuelta con la mano y acariciar su oreja. Evita tocar su cara como primer contacto o las caricias muy bruscas

Aproxima tu mano a la parte baja del hocico con la palma hacia abajo; si te huele y actúa relajado, se le puede dar la vuelta con la mano y acariciar su oreja. Evita tocar su cara como primer contacto o las caricias muy bruscas No impongas tu presencia: Los abrazos frontales son poco seguros en un perro desconocido, en lugar de eso, una caricia gentil hará que el animalito se relaje.

El lenguaje corporal del perrito es clave para anticipar un ataque. Fuente: Freepik.

