Yulay reaparece con bastón tras estar hospitalizado; esto se sabe sobre su estado de salud

Apple presenta el iPhone 17 y los memes no perdonan; usuarios dan su punto de vista en X

Eclipse Solar de septiembre: ¿qué día será el fenómeno astronómico?; conoce los detalles

Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

¿Que se celebra hoy, 9 de septiembre?; conoce las efemérides de este martes

Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como , acaparó nuevamente los reflectores en la red, al aparecer caminando con bastón, después de generar preocupación entre sus seguidores por dar a conocer el pasado 5 de septiembre que se encontraba en el hospital tras sufrir una lesión.

"Flaquitos, manden sus buenas vibras", escribió el creador de contenido después de compartir una foto desde la cama del y posteriormente alejarse de las redes sociales por un breve tiempo.

Compartió una foto desde el hospital y pidió buenos deseos. Foto: Instagram
Yulay reaparece tras estar hospitalizado

Después de tres días sin dar detalles sobre su estado de salud, Yulay reapareció por medio de historias de Instagram, donde en un pequeño clip compartió que ya se encontraba recuperándose en su casa.

“Día número 3 de recuperación, quiero mostrarles cómo nos estamos curando, con gel congelado”, además mostró que tiene tres heridas en la zona del ombligo, aunque dijo que su lesión se encontraba en la ingle.

El creador de continúa en su proceso de recuperación. Foto: Redes Sociales
En otro clip donde aparece de pie, mencionó: “Este es el ritmo que llevamos, poco a poquito”, mientras caminaba con ayuda de un bastón.

Asimismo, en TikTok compartió un pequeño video donde, de igual manera, se le ve caminando con un bastón y escribió que debido a esta lesión perdió una gran oportunidad: "Me lesioné y se nos fue una de las oportunidades más grandes de mi vida. No hay p*** papitos, ahora toca levantarse chulos".

Te caes .te levantas, te caes, te levantas…así es esto papitos hermosos ❤️❤️❤️❤️

