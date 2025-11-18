La navidad se adelanta para los gamers con lo anunciado en el Nintendo Holiday Media Tour, el evento que presentó el line-up de los próximos lanzamientos para su nueva consola, la Nintendo Switch 2.

Al interior del Marriott Mexico City Reforma Hotel, prensa y creadores de contenido fueron testigos de los regalos de navidad que Nintendo les tiene preparados a su audiencia. Ahí, Pilar Pueblita, manager de Nintendo Latinoamérica, le dio la bienvenida a los asistentes, quienes pasaron el mejor de los ratos explorando algunos de los más recientes videojuegos de la compañía como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, entre otros.

Estos videojuegos llegarán antes de navidad a la Nintendo Switch 2. Foto: Yahir Torres

No obstante, el plato fuerte del evento fue sin duda la oportunidad de probar antes de su lanzamiento oficial, las próximas entregas destinadas para la Nintendo Switch 2: Kirby Air Riders y Metroid Prime 4: Beyond.

Kirby Air Ride: cómo convertir un fracaso en un éxito

A más de dos décadas de su lanzamiento, Kirby Air Ride aún mantiene a los seguidores de la saga comentando los factores que llevaron al videojuego de la GameCube a fracasar. Desde entonces, el creador del personaje y también diseñador del videojuego, Masahiro Sakurai abandonó su creación para enfocarse en proyectos como Super Smash Bros.

22 años más tarde, lo que parecía un proyecto innecesario, se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados del año. Con una demo de prueba lanzada, aquellos que habían perdido la fé en la saga de Kirby, hoy esperan su regreso de la mano de su creador Masahiro Sakurai.

Estos videojuegos llegarán antes de navidad a la Nintendo Switch 2. Foto: Nintendo

Con nueve pilotos y cinco vehículos elegibles conocidos hasta el momento, está nueva entrega de Nintendo toma los elementos innovadores del lanzamiento de los 2000 y los lleva al siguiente nivel.

“A Nintendo le encanta sorprender y deleitar. El objetivo de Nintendo es poner sonrisas en el rostro de las personas y hacer esto, traer franquicias como Kirby Air Riders y sentirlas tan frescas y únicas es un detalle especial de Nintendo que se guarda sus secreto, pero lo más importante es seguir este objetivo de sorprender y deleitar y de poner sonrisas en el rostro de todas las personas”, agregó Pilar respecto a la nueva entrega de esta saga.

Estos videojuegos llegarán antes de navidad a la Nintendo Switch 2. Foto: Yahir Torres

En un espectáculo de colores, puedes disfrutar de las pruebas urbanas, carreras con perspectiva cenital y combates de todos contra todos de hasta 16 personas sin caídas de cuadros; todo esto con una jugabilidad sencilla donde el joystick y las estrategias de impulso serán tus mejores aliados.

El lanzamiento de Kirby Air Riders ya tiene fecha, y es el próximo jueves 20 de noviembre y podrás disfrutar de él por mil 599 pesos. Si aún no estás seguro de adquirirlo, recuerda que podrás descargar la versión de prueba el sábado 15 y el domingo 16.

Conoce los controles Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2

Otra de las promesas del Nintendo Switch 2 es la continuación de la historia de Samus Aran: Metroid Prime 4: Beyond. La cazarrecompensas galáctica llegará al planeta Viewros donde enfrentará a abominables criaturas alienígenas mientras lidia con el francotirador letal Sylux, un cazarrecompensas que buscará la perdición de Samus y la Federación Galáctica.

Estos videojuegos llegarán antes de navidad a la Nintendo Switch 2. Foto: Yahir Torres

A pesar de ser diseñado para la Nintendo Switch, la jugabilidad de Metroid Prime 4: Beyond se adapta perfectamente a la segunda versión de la consola haciendo uso del control por mouse por medio de los controles Joy-Con 2, un sistema que permite apuntar y navegar por el mapa del juego con mayor precisión.

Metroid Prime 4: Beyond estará disponible el 4 de diciembre de este mismo año por el precio de mil 599 pesos.

Hacia el cierre del evento, Pilar Pueblita señaló los lanzamientos que se pueden esperar para la Nintendo Switch 2 de cara a 2026. “Esperen noticias, ya hay lanzamientos que llegan a principios del próximo año como Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, también hace unos días Nintendo anunció la edición de Nintendo Switch 2 de Animal Crossing: New Horizons que cuántos no amamos en 2020 cuando salió; así que esperen noticias de las sorpresas que tienen Nintendo”, concluyó la manager de Nintendo Latinoamérica.

