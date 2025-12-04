Más Información

Estos son los lugares exactos que ha visitado Dua Lipa en CDMX

Chumel Torres ironiza con elección de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

¿Cómo elegir un abogado de inmigración?: experiencia, idioma y señales de alerta

Baño con aroma de lujo: así preparan los hoteles su ambientador casero

La eficaz mezcla casera para limpiar el vidrio de las ventanas y dejarlas relucientes

El pasado miércoles 3 de diciembre se dio a conocer que se convirtió en la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), desde que en 2018 se cambió el nombre de la institución.

A través de una votación -favorecida por Morena y sus aliados, y Movimiento Ciudadano-, la cual sumó 97 votos, el pleno del Senado nombró a Godoy como la nueva titular de la FGR para un periodo de nueve años, que concluirán en diciembre de 2034.

Esto luego de que la morenista fungiera en el cargo de manera interina tras la sorpresiva renuncia del exfiscal, Alejandro Gertz Manero, el pasado 27 de noviembre.

El pleno del Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República este miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
El pleno del Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República este miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Chumel Torres reacciona a la elección de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el comentarista, comediante y conductor mexicano, se burló de la noticia sobre la nueva titular de la FGR.

En una publicación, el youtuber comentó: "¡Wow! ¿Quién iba a decir que Ernestina Godoy iba a quedar de Fiscal General?", burlándose irónicamente de la noticia del Senado, pues Godoy era la opción más predecible.

Torres acompañó su publicación con un GIF que dice "Everyone!", es decir, "¡Todos!", de una famosa famosa escena de la película "El asesino perfecto" de 1994. Este momento icónico del filme, protagonizado por el actor inglés, Gary Oldman, se utiliza mucho como meme en internet.

En la sección de comentarios de la publicación de Chumel Torres se han acumulado una serie de reacciones, en las que los usuarios se unen a la burla y a la ironía que implementó el comentarista mexicano:

  • "Completamente inesperado jajaja vaya sorpresa jajaja son tan predecibles que su fracaso también está muy claro!".
  • "Se nota que estuvo muy reñida la decisión".
  • "Para sorpresa de Nadie ¡Wow! ¿Quién lo hubiera imaginado? V**ga como no hubo una apuesta en Caliente para apostar a quién sería el nuevo fiscal".
  • "Y yo esperando la fecha para una consulta para que el pueblo bueno elija".

