Superluna Fría 2025: ¿a qué hora ver el punto máximo de la última luna llena del año en México?

Con la llegada de diciembre y la inauguración oficial de la temporada navideña también se acerca la última luna llena del año, llamada en este mes, la Luna Fría.

Sin embargo, parece que el cielo ha guardado una última sorpresa lunar para este 2025, pues el plenilunio de diciembre no será una Luna llena común y corriente, este mes veremos a una superluna iluminar las noches sobre México.

Esta Superluna Fría llega para terminar con la racha de 3 superlunas consecutivas que iluminaron el paisaje nocturno este 2025; siendo la primera la Superluna de Cosecha en Octubre, y la segunda la Superluna del Castor en noviembre.

Esta Superluna es la tercera superluna consecutiva en este cierre de 2025. Foto: BBC

¿Cuándo ver la Superluna Fría 2025?

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía, Star Walk, la Superluna Fría será visible desde la noche del 3 de diciembre y hasta el 5 de diciembre.

Ya que este plenilunio se da en diciembre, el mes con las noches más largas y oscuras del año -por su cercanía al solsticio de invierno-, esta superluna será visible desde todo el territorio mexicano, siempre y cuando las condiciones climatológicas los permitan.

La Superluna Fría será la última luna Llena antes del solsticio de invierno y del 2025 . Foto: Pixabay

¿A qué hora ver el punto máximo de la Superluna Fría 2025 en México?

De acuerdo con el mismo medio, aunque la Superluna Fría podrá verse desde la noche del miércoles 3 de diciembre, será hasta el jueves 4 de diciembre a las 5:14 PM (horario del centro de México) que el satélite natural de la Tierra alcanzará su máximo esplendor, situándose exactamente en la oposición al sol en el cielo.

A pesar de que entrará en su fase de máximo brillo e iluminación a una hora en la que todavía hay luz de día en el país, será posible ver la luna, pues pocos minutos después comenzará la puesta de sol en México, disminuyendo la cantidad de luz en el cielo. Asimismo, podría generarse un efecto en el que se ve la luna opuesta al sol, aunque sea de día.

Sin embargo, en caso de que te pierdas este momento, la Superluna Fría seguirá viéndose radiante y totalmente iluminada a lo largo de toda la noche del 4 de diciembre.

