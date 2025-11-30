La llamada Luna Fría iluminará el cielo nocturno a inicios de diciembre, convirtiéndose en la última luna llena y la última superluna del año, un fenómeno ideal para quienes disfrutan de la observación astronómica.

Foto: El Universal

Lee también: ¿Qué planetas puedes ver en diciembre? Conoce a qué hora podrás verlos

¿Cuándo y dónde ver la luna fría?

La Luna Fría de 2025 está por llegar y con ella uno de los eventos astronómicos más esperados del cierre de año. Este fenómeno, visible desde gran parte del territorio mexicano, coincide con la temporada previa al solsticio de invierno en el hemisferio norte, cuando las noches se vuelven más largas y permiten condiciones propicias para la observación del cielo nocturno.

Nuestro satélite natural alcanzará su fase llena el 4 de diciembre a las 23:14 GMT, aunque su apariencia brillante será perceptible desde un día antes y hasta un día después, esto de acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk.

Una superluna que marca el cierre astronómico del año

La Luna llena de diciembre no solo será la última de 2025, sino también la última superluna del año. Este fenómeno ocurre cuando la fase llena coincide con la proximidad de la Luna al perigeo (el punto más cercano a la Tierra). En esta ocasión, el satélite natural se verá aproximadamente un 7.9 por ciento más grande y un 15 por ciento más brillante que una luna llena promedio, aunque para la mayoría de los observadores la diferencia será sutil.

Este evento se coloca a pocos días del solsticio de invierno, lo que convierte a la Luna Fría en la última de la temporada astronómica. En el hemisferio norte, las noches extendidas permitirán apreciarla con mayor facilidad, mientras que, en el hemisferio sur, aunque las noches son más cortas, el clima cálido favorece la observación a cielo abierto.

La Luna Fría de diciembre será protagonista en el firmamento este 2024, alcanzando su máximo esplendor la noche del 15 de diciembre. Foto: Pixabay

Lee también: Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

La Luna Nueva, las Úrsidas y otros fenómenos de diciembre

El mes también ofrecerá otros espectáculos celestes. La Luna Nueva de diciembre ocurrirá el 20 a las 01:43 GMT, creando condiciones ideales para contemplar estrellas y objetos de cielo profundo. Apenas dos días después llegará el pico de las Úrsidas, la última lluvia de meteoros del año, que podrá generar hasta 10 meteoros por hora bajo un cielo oscuro.

Para quienes buscan aprovechar estas fechas, diversas aplicaciones astronómicas permiten localizar objetos visibles según la ubicación exacta del observador, una herramienta útil para complementar la experiencia bajo el cielo nocturno.

También te interesará:

¿Aumentará la pensión para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Quién es Coatlicue y por qué la nueva supercomputadora mexicana lleva su nombre?

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov