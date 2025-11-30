¿Qué planetas puedes ver en diciembre? Conoce a qué hora podrás verlos

El mes de diciembre cuenta con las noches más largas y oscuras de todo el año, convirtiéndolo en un escenario perfecto para diversos eventos astronómicos dignos de apreciar.

Este mes, el cielo nocturno se prepara para ofrecer algunos espectáculos especialmente generosos, ya que varios de los planetas de nuestro sistema solar estarán al alcance de quienes alcen la vista y cuenten con un horizonte despejado.

Para quienes estén interesados en experimentarlo, este diciembre representa una invitación a redescubrir el paisaje nocturno -ya sea a simple vista o con ayuda de instrumentos modestos- y deslumbrarse con sus maravillas.

¿Qué planetas podrán verse este diciembre de 2025?

Más allá de la Luna y las estrellas habituales, este mes será posible contemplar mundos distantes, planetas gaseosos brillantes y, con suerte, trazar sus posiciones mientras se desplazan entre la inmensidad del firmamento, ofreciendo una ventana perfecta para asomarse al universo que nos rodea.

De acuerdo con el medio especializado en astronomía, Sky at Night Magazine, una revista británica asociada a la BBC, se espera que Júpiter brille con intensidad durante una buena parte de las noches, mientras que Saturno, Urano y Neptuno también podrán observarse —algunos con telescopio o binoculares—.

Aunque los planetas interiores —Mercurio, Venus y Marte— suelen ser los más visibles en ciertas épocas del año, este diciembre su presencia será mucho más efímera o, en algunos casos, difícil de captar.

Mercurio tendrá su mejor presencia en las primeras horas del amanecer, mientras Venus estará demasiado cerca del Sol como para observarse cómodamente, y Marte permanecerá fuera del campo visual la mayor parte del mes.

¿Cuándo y a qué hora ver cada planeta este diciembre de 2025?

Mercurio

El 7 de diciembre, aproximadamente 1 hora antes del amanecer, Mercurio alcanzará su elongación máxima hacia el oeste, siendo ideal para los que madrugan.

El planeta permanecerá visible hasta el 23 de diciembre, aunque cada vez más bajo en el horizonte. Se deberá buscar antes del amanecer o alba.

Júpiter

Durante la mayoría de las noches del mes, Júpiter será visible desde poco después del atardecer hasta altas horas de la madrugada.

El gigante se estará elevando por el este hacia el anochecer y entrada la noche alcanzará buena altura hacia el sur. Con telescopio o binoculares se podrán ver sus lunas y detalles atmosféricos.

El domingo 7 de diciembre, la Luna se acercará a Júpiter en la constelación de Géminis. Este acercamiento será visible en el territorio mexicano el brillo de ambos astros será inconfundible, incluso en condiciones con demasiada iluminación.

Saturno

Las primeras horas de la noche, especialmente al iniciar diciembre, serán ideales para apreciar a Saturno. Este planeta alcanzará su mejor visibilidad poco después del atardecer, al sur, y a medida que avance el mes, se volverá más difícil verlo después del crepúsculo.

Urano

Las noches completas a lo largo de diciembre, especialmente las primeras semanas, Urano se encontrará en el cielo del sur, en la constelación de Tauro.

Bajo buenas condiciones, es decir, cielos oscuros, podrá detectarse incluso a simple vista, sin embargo, usando binoculares o un telescopio, la visualización mejorará.

Neptuno

Por último, durante la tarde-noche y cerca del suroeste y sur, Neptuno estará presente de manera débil. Para verlo, se requerirán binoculares o telescopio y estará visible cerca de Saturno, principalmente al inicio del mes

