Navidad 2025: ¿cómo hacer la corona de Adviento? Paso a paso para elaborarla en casa

La primera vela de Adviento se enciende el domingo 30 de noviembre de 2025,que marca el primer domingo de Adviento.

Marca el inicio del año litúrgico para la Iglesia católica y es asumido por los fieles como un tiempo de preparación espiritual mediante la oración, la reflexión y la esperanza.

Foto: Mike Cox. Unsplash

La tradición del Adviento

Uno de los símbolos más representativos de este tiempo es la corona de Adviento, un arreglo elaborado generalmente con ramas de pino o abeto y decorado con cuatro velas. La forma circular representa la eternidad de Dios y las ramas verdes simbolizan la esperanza cristiana.

Tres de las velas suelen ser moradas, asociadas a la penitencia, mientras que la cuarta, de color rosa, se enciende en el tercer domingo de Adviento como signo de alegría por la cercanía de la Navidad.

Cada domingo tiene un significado particular. Foto: iStock

El origen de esta tradición, según Aciprensa, se relaciona con prácticas paganas europeas en las que se encendían velas durante el invierno para pedir el retorno del sol. Los primeros misioneros incorporaron este símbolo para transmitir enseñanzas cristianas relacionadas con la espera del nacimiento de Jesús.

¿Cómo elaborar una corona de Adviento?

Materiales básicos y pasos para elaborar una corona en casa:

Base circular (espuma floral, alambre o cartón).

Ramas verdes de pino, abeto, una guirnalda u otro follaje.

Cuatro velas (tres moradas y una rosa, o blancas).

Alambre floral o cinta.

Decoraciones opcionales: piñas, cintas o bayas.

Es un periodo de reflexión para dar la bienvenida al nacimiento de Jesús. Foto: iStock

Instrucciones

Ubicar la base circular en una superficie firme. Cubrirla con ramas verdes sujetándolas con alambre o cinta. Distribuir las velas alrededor de la corona y fijarlas adecuadamente. Añadir decoraciones opcionales según preferencia familiar.

La tradición, comprende también llevar la corona a la iglesia para su bendición el primer domingo de Adviento o realizar una oración en casa en caso de no ser posible.

Oraciones y reflexiones para cada domingo

Para cada uno de los cuatro domingos de Adviento existe una oración. Cada semana incluye una lectura bíblica, encendido progresivo de velas, oración familiar, momento de reflexión y, opcionalmente, un canto final.

Corona de Adviento, primera vela. Foto: iStock

Primer domingo: la promesa de salvación (Génesis 3).

Segundo domingo: la alianza con Noé (Génesis 7 y 8).

Tercer domingo: los mandamientos entregados a Moisés (Éxodo 19).

Cuarto domingo: la anunciación a María (Lucas 1, 26-38).

Estas oraciones, buscan orientar la preparación espiritual de las familias durante el Adviento.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

